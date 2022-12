"Conato" de incendio se desata en famosa esclusa del Canal de Panamá

Un "conato" de incendio se desató este jueves en unas máquinas que operan la famosa Esclusa de Miraflores del Canal de Panamá, lo que demoró el cruce de algunos barcos aunque sin paralizar la navegación interoceánica.



El fuego se inició en un túnel de la maquinaria de esta esclusa próxima al Pacífico y visitada diariamente por turistas de todo el mundo, pero las demás esclusas continuaron "trabajando normalmente", dijo la Autoridad del Canal de Panamá.



"Se registra un conato de incendio en uno de los túneles de la maquinaria de la cámara alta de las esclusas de Miraflores. No se reportan heridos; sin embargo, el tránsito de buques por esta esclusa ha sido suspendido temporalmente como medida de seguridad", dijo la autoridad, en un comunicado.



La emergencia fue superada un par de horas después.



Las esclusas son enormes cámaras de concreto que se llenan o vacían de millones de litros de agua para elevar o bajar a los buques en su paso por el Canal que une el Atlántico y Pacífico, y que mueve el 5% del comercio mundial.



El buque tanquero Ardmore Enterprise, con bandera de Islas Marshall, estuvo detenido un par de horas en la esclusa durante la emergencia, mientras decenas de turistas optaron por marcharse sin poder ver el cruce, tras pagar una entrada de 10 dólares, observó un fotógrafo de la AFP.



"Vinimos a ver esta obra de ingeniería que tiene más de un siglo. Lamentablemente ha habido un pequeño problema eléctrico, pero (estoy) contento de estar acá", dijo a la AFP el turista ecuatoriano Pablo Morales.



El tránsito no se interrumpió en las otras esclusas, entre ellas Cocolí, próxima a Miraflores y en servicio desde junio de 2016, por la que cruzan los supertanqueros y modernos portacontenedores tipo "Post Panamax", que por su calado o manga no caben en las esclusas originales de este Canal.



Antes de la pandemia de covid, unas 3.000 personas visitaban diariamente la Esclusa de Miraflores, situada en las afueras de la capital panameña. El 28 de enero de 2019 hubo un récord de 9.200 visitantes, según la Autoridad del Canal.



Construido por Estados Unidos, el Canal de 82 kilómetros entró en operación en agosto de 1914. Entonces era la mayor obra de ingeniería del mundo.