Condenan a 20 años de cárcel a exmilitar por masacre de indígenas en Guatemala

Un tribunal de Guatemala condenó este jueves a 20 años de cárcel a un exjefe del ejército y absolvió a ocho exparamilitares por la matanza de 25 indígenas, la mayoría niños, durante la dictadura de Efraín Ríos Montt en la guerra civil (1960-1996).



"Se impone al sentenciado (...) la pena mínima de 20 años de prisión inconmutables", dijo el juez Walter Mazariegos, presidente del tribunal capitalino, al condenar por delitos de lesa humanidad al teniente-coronel retirado Juan Ovalle, de 81 años.



El juzgador absolvió a dos excomisionados militares y seis expatrulleros de autodefensa civil (paramilitares) tras el juicio que inició en junio.



La masacre ocurrió el 29 de julio de 1982 en el caserío Rancho Bejuco, del municipio de Santa Cruz El Chol (norte), cuando soldados y patrulleros civiles encerraron a un grupo de pobladores en una vivienda y les lanzaron explosivos.



El hecho fue una represalia luego que los hombres de la comunidad maya achí se negaron a unirse a las patrullas de autodefensa organizadas por el ejército para enfrentar a los grupos guerrilleros de izquierda, indicaron querellantes en el proceso.



Las víctimas fueron 17 niños entre 8 meses y 17 años de edad, además de 8 adultos (entre 20 y 52 años).



"No es justo lo que hicieron, no es justo que le quitaran la vida a toda la familia", dijo a la AFP antes de la sentencia Pedrina Alvarado, de 65 años, quien perdió a sus padres, tres hermanos, esposo e hija pequeña en la masacre.



"No son animales, a los pobres niños los mataron", agregó la mujer con su colorida vestimenta maya y quien junto a otros familiares y activistas realizaron una ceremonia con velas y flores frente al edificio de tribunales.



La guerra civil de 36 años dejó 200.000 muertos y desaparecidos, el 93% responsabilidad de las fuerzas del Estado, según la ONU.



Ríos Montt fue procesado por varios casos de matanzas de indígenas durante su régimen de facto (1982-1983). En 2013, un tribunal lo condenó a 80 años de prisión por el genocidio de indígenas mayas ixiles, pero la máxima instancia de justicia anuló la sentencia.



El general retirado murió en 2018 a los 91 años mientras se repetía el juicio en su ausencia tras ser diagnosticado con demencia.