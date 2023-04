Confirmada pena de ocho años de cárcel contra opositor ruso que criticó invasión a Ucrania

Una corte de apelación rusa confirmó este miércoles la pena de ocho años y medio de cárcel a la que fue condenado en diciembre el opositor Ilya Yashin por criticar la ofensiva de Moscú en Ucrania.



El veredicto de diciembre "se mantiene", declaró un juez en una audiencia en una corte de Moscú.



En su comparecencia, Yashin afirmó que estaba en la cárcel por "decir la verdad" sobre las acciones de Moscú en Ucrania.



"La sentencia dictada contra mí es increíble: ocho años y medio por un discurso de 20 minutos en internet", dijo.



"En la cárcel conocí a asesinos, violadores y ladrones que han recibido penas menores por sus delitos", añadió.



El año pasado, Yashin, de 39 años, tildó de "masacre" la muerte de civiles ucranianos en Bucha (suburbio de la capital ucraniana Kiev) cuyos cuerpos fueron hallados tras la retirada de las tropas rusas.



Fue sentenciado a ocho años y medio de prisión por difundir "información falsa" sobre la ofensiva rusa en Ucrania.



Era uno de los pocos opositores rusos destacados que no estaba en el exilio ni encarcelado.



Las autoridades rusa han reforzado su arsenal legislativo para acallar las voces críticas. Varias personas ya han sido condenadas por supuestamente publicar información falsa o desacreditar al ejército.



Yashin dijo que, tarde o temprano, los "ladrones y asesinos" serán expulsados del poder y él formará parte de los que construirán una nueva Rusia.



"Soy consciente de que, una vez libre, me convertiré en uno de los que tendrán que limpiar este maldito desastre", declaró ante el tribunal.



El lunes, un tribunal ruso condenó a otro crítico del Kremlin, Vladimir Kara-Murza, a 25 años en una prisión de alta seguridad por "alta traición", difusión de "información falsa" sobre el ejército ruso.



La pena pronunciada contra Kara-Murza es la más dura impuesta a un opositor en la historia reciente del país.