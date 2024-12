"Confusión" en el proceso de enrolamiento de migrantes genera caos en Santiago de Chile

Miles de migrantes se acumularon este lunes en las inmediaciones del Estadio Víctor Jara en Santiago tras un llamado del Registro Civil para enrolarse, pero desde el Gobierno advirtieron que una "confusión" entre los asistentes provocó que muchos acudieran a la cita para empadronarse o regularizarse.



"La gente está yendo con otros fines, considera de que eventualmente ahí puede obtener otras prestaciones distintas. Como se generó esta confusión, llegaron más personas que las que se preveía el día de hoy a la sede del Estadio Víctor Jara", alertó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en un punto de prensa dedicado a explicar lo sucedido.



El enrolamiento, según establece el artículo 44 de la Ley de Migraciones, permite a los extranjeros obtener el número identificatorio conocido como Rol Único Nacional (RUN) provisorio para poder acceder al sistema de cotización, de salud y de educación.



"No tiene nada que ver con el proceso de empadronamiento que ya realizó la Policía de Investigaciones, ni con ningún tipo de regularización, porque eso no le compete al Registro", aclaró el ministro.



El director del Registro Civil, Omar Morales, precisó que solo pueden acceder a este proceso los ciudadanos extranjeros "que tengan una derivación de la Administradora de Fondos de Pensiones, del prestador de salud o de algún instituto de previsión respectivo", y atribuyó el "lamentable error" de los solicitantes a "una interpretación no adecuada de la información que se entregó".



El Registro Civil informó la semana pasada que se realizarían enrolamientos en el estadio entre los días 16 y 20 de diciembre y que se atenderían a 700 personas al día por orden de llegada, lo que provocó que muchas acudieran al lugar durante la tarde y noche del domingo, y que esta mañana las largas filas para ingresar al centro desbordasen su capacidad de atención.



Este trámite se realiza diariamente en las 477 oficinas que tiene el Registro Civil a lo largo de Chile, pero como que este lunes debuta el nuevo Sistema de Identificación Nacional, con una nueva cédula de identidad, se habilitó este espacio adicional para "despejar las oficinas del Registro Civil de Santiago", explicó Gajardo.



La situación vivida esta mañana en el exterior del estadio, donde muchas personas todavía aguardan ante en lento avance de los trámites bajo el caluroso sol santiaguino, ocurre en medio de la polémica desatada la semana pasada por la propuesta del Gobierno de Chile para regularizar la situación de 180.000 migrantes.



Consultado sobre si la confusión entre los asistentes podía tener que ver con el anuncio de esta propuesta, el ministro respondió: "no tenemos mayores antecedentes de por qué se realiza o genera esta confusión".



"Deslindamos cualquier tipo de responsabilidad en ese tema porque no corresponde, el Registro no es el organismo dado a regularización, solo prestación de enrolamiento", añadió Morales. EFE



ppa/ssb/enb



(foto)(video)