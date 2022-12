Congresistas de EEUU piden acusar a Trump de insurrección y fraude por toma del Capitolio

Un panel que investigó el asalto al Capitolio de Estados Unidos el año pasado recomendó el lunes acusar a Donald Trump por varios delitos, entre ellos insurrección, lo que expone al expresidente a ser encarcelado



El comité propuso también imputarle los delitos de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para defraudar a Estados Unidos tras una investigación de 18 meses sobre el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021.



Al menos cinco personas murieron cuando una turba azuzada por falsas afirmaciones de Trump de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas saqueó el Capitolio para impedir el traspaso de poder al presidente electo Joe Biden.



El comité, formado por siete demócratas y dos republicanos, votó por unanimidad proponer esos cargos criminales al Departamento de Justicia luego que la vicepresidenta de ese organismo, Liz Cheney, acusara a Trump de "clara negligencia" al no intentar detener inmediatamente los disturbios y dijera que "no es apto para ningún cargo."



"Nadie que se comporta así en ese momento puede volver a ocupar un cargo de autoridad en nuestra nación", declaró



El voto de la comisión, ampliamente simbólico, no es vinculante y la decisión final recaerá en el fiscal general, Merrick Garland.



"La comisión reunió pruebas significativas de que el presidente Trump pretendía interrumpir la transición pacífica de poder tal y como establece nuestra Constitución", dijo el miembro del comité Jamie Raskin poco antes de la votación.



"Las pruebas acumuladas durante nuestra investigación justifican recomendar un proceso penal contra Donald Trump", añadió.



Los cargos sugeridos exponen a Trump a penas de prisión y a la prohibición de ocupar cargos públicos.



Los congresistas no pueden presentar cargos por su cuenta, pero pueden recomendar hacerlo al Departamento de Justicia, que ya nombró a un fiscal especial para investigar el rol de Trump en los disturbios del Capitolio y sus esfuerzos por revertir las elecciones de 2020.



Unas 900 personas fueron detenidas en conexión con ese ataque.



El comité considera que Trump "supervisó y coordinó un sofisticado plan para revertir la elección presidencial y evitar la transferencia del poder".



Los investigadores dicen que la trama comenzó con la campaña de Trump para difundir acusaciones, que sabía que eran falsas, de que las elecciones fueron fraguadas.



El informe final de la comisión será publicado el miércoles.



La decisión de recomendar cargos contra Trump es inédita: jamás el Congreso remitió al Gobierno un caso penal contra un presidente en ejercicio o un expresidente.



Es también un golpe para Trump, de 76 años, que ya anunció su postulación a la Casa Blanca y podría quedar inhabilitado.



- "Trump sabía que perdió-

En ocho audiencias, el panel reveló gran cantidad de pruebas sobre la implicación de Trump en planes para anular las elecciones y consideró que era imposible que el entonces mandatario no estuviera al tanto de que había perdido las elecciones con Joe Biden.



Trump "supervisó y coordinó un sofisticado plan de siete partes para anular la elección presidencial e impedir la transferencia del poder" a Biden.



Los investigadores dicen que la trama comenzó con la campaña del expresidente de difundir a sabiendas falsas acusaciones de fraude en las presidenciales de 2020.



Trump es señalado de intentar corromper el Departamento de Justicia y de presionar a su vicepresidente, Mike Pence, así como a funcionarios electorales y legisladores estatales, para anular la votación de 2020.



"El ejemplo más dramático de esta campaña de coerción fue la llamada del presidente el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el presidente lo instó a encontrar 11.780 votos para cambiar el resultado en ese estado", dijo el congresista Adam Schiff.



Trump también está acusado de convocar y reunir a la turba en Washington, y dirigirla hacia el Capitolio a pesar de saber que estaba armada con rifles de asalto, pistolas y otras armas.



Y durante horas ignoró peticiones de sus colaboradores para que tomara medidas que pusieran fin a la violencia, según los legisladores.



Trump estaba "en el centro" de "un intento de golpe", dijo el jefe del Comité, el representante Bennie Thompson.



El panel entrevistó a varios colaboradores de Trump, entre ellos a su entonces fiscal genera,l Bill Barr, e incluso a su hija Ivanka. En fragmentos de las entrevistas reveladas al público, muchos de ellos dijeron que nunca creyeron que hubiera existido fraude electoral.