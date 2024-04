Congreso de Perú aprueba confianza a gabinete de Boluarte en medio del Rolexgate

El escándalo, originado en unos supuestos relojes Rolex y joyas que no declaró entre sus bienes, provocó una desbandada en el gabinete. Adrianzén, en el cargo desde el 6 de marzo, tuvo que nombrar seis ministros nuevos el lunes.





La Constitución estipula que los nuevos gabinetes se tienen que someter al voto de confianza del Congreso en un plazo de 30 días desde su nombramiento.





En caso de que la cámara le hubiera denegado la confianza, el gabinete entero habría tenido que renunciar y Boluarte nombrar uno nuevo en un plazo de 72 horas.





Adrianzén agradeció el respaldo que "recibimos con humildad", y tendió la mano al Congreso a "que nos acompañen en el proceso de reactivación económica y de lucha por la seguridad ciudadana”.





Boluarte se encuentra en un momento de fragilidad, con un nivel de aprobación que no supera el 10%. Aunque el Congreso es tan impopular como Boluarte. Su desaprobación alcanza el 85%, la aprobación un 9% y un 6% no precisa su opinión, según un sondeo nacional de Ipsos de marzo último.





Desde antes de la votación, el gobierno confiaba en conseguir la mitad más uno de votos sobre los 130 escaños del Congreso gracias a los grupos parlamentarios que van desde el centro hasta la ultraderecha a los que se ha aferrado Boluarte durante su presidencia ante la falta de bancada propia.





Varios legisladores de estas bancadas dijeron que votarían a favor del gobierno para evitar una escalada que lleve a un adelanto de las elecciones generales previstas para 2026.





- Escenarios del Rolexgate -

La atención está puesta ahora en Boluarte, de 61 años y que asumió la presidencia en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo por su autogolpe fallido.





La presidenta debe declarar el viernes ante los fiscales por primera vez desde que la policía allanó su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo.





Su futuro "es incierto, a pesar de que se juega por dos cuerdas separadas que son la judicial y la política", dijo a la AFP el analista Augusto Alvarez Rodrich.





La fiscalía puede investigarla por un máximo de ocho meses desde que empezó a hacerlo en marzo. Y sólo podrá acusarla cuando concluya su mandato en julio de 2026, según fija la Constitución.





Así que sería en "el terreno político, el Congreso, donde se decidirá si ella permanece en la presidencia", subrayó Alvarez.





La fiscalía también investiga a Boluarte por los supuestos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" por la muerte de más de 50 civiles "durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023" en las se exigía su renuncia y nuevas elecciones.





El parlamento comenzó a tramitar el lunes una moción de vacancia (destitución) por "permanente incapacidad moral" presentada por Perú Libre, partido izquierdista al que perteneció Boluarte. El pedido lo apoyan 30 congresistas, pero para ser admitido a debate necesita el respaldo de más de 50 congresistas.





Una vez admitido, se requieren más de 86 votos para destituirla. La izquierda ya presentó dos mociones de vacancia contra Boluarte, pero ninguna fue admitida a debate.





Con Boluarte son seis los presidentes salpicados por casos de corrupción en lo que va del siglo XXI. Desde 2016 Perú ha tenido seis mandatarios.





