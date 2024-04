Conozca a Roberto Canseco, diplomático que quedó a cargo de la misión de México en Ecuador, antes de que rompieran relaciones

“¡Esto es algo totalmente inaceptable! Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país . Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así”, se escucha decir, con la voz evidentemente afectada, a un hombre canoso, que es captado por cámaras de video y de celular. Es viernes por la noche, en Quito, y fuerzas del orden acaban de irrumpir la embajada de México en esa capital . El hombre no es otro que Roberto Canseco, diplomático de México que, hasta ese momento representaba a su país en Ecuador.

Un relato de impotencia

“Me han golpeado contra el suelo y físicamente. Traté de impedir que entraran (los oficiales ecuatorianos en la embajada de México). Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura”, contó agitado.