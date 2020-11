Conozca las estrategias definidas por países de Europa para frenar la segunda ola de Covid-19

Escucha esta nota aquí

Reconfinamientos totales, limitaciones a la movilidad y toques de queda nocturnos. Las nuevas medidas para contener al Covid-19 son menos estrictas que en primavera, ya que los colegios, por ejemplo, siguen abiertos.



Confinamientos totales y obligatorios

Varios países han impuesto confinamientos estrictos que, salvo excepciones, obligan a quedarse en casa todo el día:

Francia. Tras decretar el toque de queda a mediados de octubre en las zonas más contaminadas, el gobierno fue más allá y el 30 de ese mes impuso un reconfinamiento nacional de al menos un mes, es decir, hasta el 1 de diciembre. A diferencia del primer confinamiento, los colegios siguen abiertos y se permiten las visitas a las residencias de ancianos.

Inglaterra. Los ingleses vivirán un nuevo confinamiento de cuatro semanas, como mínimo, a partir de este jueves. Los cafés y restaurantes tendrán que cerrar salvo si venden para llevar o a domicilio. Colegios y universidades permanecerán abiertos.

Irlanda. Fue el primer país de Europa en reconfinarse, el 22 de octubre por un plazo de 6 semanas, con la esperanza de poder "celebrar la Navidad". Igualmente, los colegios siguen abiertos.

Gales. Siguió los pasos de Irlanda y el 23 de octubre instauró un nuevo confinamiento de dos semanas. Los alumnos de primaria y algunos cursos de secundaria siguen con las clases.

Grecia. Dos ciudades del norte, Tesalónica (la segunda más importante del país) y Serres siguieron el martes a otras dos regiones de la zona en un confinamiento total. Los habitantes no pueden moverse sin autorización, pero los colegios están abiertos. El resto del país vive bajo un toque de queda entre medianoche y las 5 de la madrugada.

Confinamiento recomendado

Otros países han optado por recomendar a sus ciudadanos que se queden en casa, sin llegar a imponer un confinamiento:

Alemania. La canciller Angela Merkel no cesa de pedir a sus compatriotas que se queden en casa siempre que puedan. Esta recomendación viene acompañada desde el lunes del cierre de restaurantes, bares, espacios deportivos, culturales y de ocio. Se libran los comercios.

Portugal. Desde el miércoles se recomienda a 7,1 millones de portugueses, es decir, el 70% del país, a que se queden en casa, con excepciones como trabajar, estudiar o hacer las compras.

Suiza. Se ha pedido a los habitantes del cantón de Ginebra que no salgan de su domicilio salvo estricta necesidad. Los comercios no esenciales están cerrados, pero los colegios están abiertos.

Toque de queda

La medida más extendida en Europa en este momento es el toque de queda, un confinamiento, en definitiva, pero nocturno.

España. Toque de queda desde el 26 de octubre entre las 23:00 y las 06:00, las regiones pueden adelantar o atrasar una hora su cumplimiento.

Italia. El jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, firmó el martes por la noche un decreto para instaurar un toque de queda a las 22:00 en todo el territorio nacional a partir del jueves. Desde el 22 de octubre ya lo hacían las regiones más afectadas (Lombardía, Campania, Lacio...), con horarios diferentes según los sitios.

Bélgica. Las autoridades hablan de "confinamiento", pero de momento no hay limitaciones a la movilidad durante el día. En cambio, el 19 de octubre entró en vigor un toque de queda desde medianoche hasta las 05:00 (desde las 22:00 en Bruselas). Desde el lunes, todos los comercios no esenciales están cerrados y el teletrabajo se ha convertido en la norma.

República Checa. Toque de queda de 21:00 a 04:59 desde el 28 de octubre. Las tiendas tienen que cerrar a las 20:00 y los domingos. Teletrabajo siempre que sea posible.

Austria. Desde el martes entre las 20:00 y las 06:00, museos, teatros, cines y piscinas están cerrados. Bodas, cumpleaños y el mercado de Navidad, anulados.

Países como Eslovenia, Eslovaquia y Luxemburgo también han dispuesto un horario nocturno del toque de queda que rige en sus territorios.

Kosovo. El lunes anunció un toque de queda limitado a los jubilados de más de 65 años, que no podrán salir de sus casas de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 19:00.

Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció el martes que restaurantes, centros culturales y la mayoría de comercios tendrán que cerrar antes de las 22:00.