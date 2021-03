Coronavirus: el comercio ilegal de vacunas y pasaportes de vacunación en la red oscura

Escucha esta nota aquí

Getty Images

Vacunas contra la covid-19, pasaportes de vacunas y certificados falsos de pruebas negativas están siendo vendidos en la llamada red oscura.

Los precios oscilan entre $us 500 y $us 750 por dosis de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm o Johnson & Johnson.

También están en oferta certificados falsos de vacunación que comerciantes anónimos venden por $us 150.

Los investigadores señalan que se ha visto un "agudo incremento" de publicidad relacionada con las vacunas en la red oscura, pero la BBC no ha podido verificar si se trata o no de vacunas verdaderas.

La red oscura es un segmento de internet al que sólo se puede tener acceso a través de herramientas de búsqueda específicas.

Los investigadores de la firma de ciberseguridad Check Point han estado monitoreando foros de hackers y otros sitios de comercio desde enero, cuando empezaron a salir los avisos ofreciendo las vacunas.

Indican que el número de avisos publicitarios que han visto se ha triplicado a más de 1.200.

Los comerciantes de las vacunas parecen ser de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia.

El equipo de Check Point encontró múltiples avisos en texto cirílico ruso, así como en inglés.

Las vacunas que promocionan incluyen la de Oxford-AstraZeneca a $us 500, y Johnson & Johnson y Sputnik a $us 600 cada una, y Sinopharm a $us 750.

Algunos vendedores, como el aviso abajo, ofrecen servicio de un día para otro dentro de Estados Unido o expreso en el resto del mundo.

BBC Un aviso en uno de los sitios de comercio que dice vender vacunas de Oxford-AstraZeneca a US$500.

"Compra dos y la tercera es gratis"

Otro anuncio en un foro de hackers ofrece pruebas negativas falsificadas con un incentivo: "Hacemos pruebas negativas de covid, para viajeros al exterior, para encontrar un trabajo, etc. Compra dos pruebas negativas y ¡llévate la tercera gratis!"

Algunas agencias de viajes vacacionales exigen a los pasajeros tener certificados de vacunas.

Un sistema de pasaportes de vacunas también está siendo considerado en Reino Unido, el cual podría ser utilizado para permitir a los visitantes acceso a recintos como bares o estadios deportivos.

Además, funcionarios europeos anunciaron planes para crear el llamado "Certificado Digital Verde".

Este permitiría a las personas vacunadas contra la covid, o bien que tengan una prueba con resultado negativo, o se hayan recuperado recientemente del virus, viajar libremente dentro de la Unión Europea.

Ante estas condiciones, no sorprende que los documentos falsificados se estén ofreciendo a la venta en la red oscura.

Check Point encontró muchos vendedores de documentos falsificados, incluyendo uno que supuestamente es de Reino Unido, ofreciendo una tarjeta comprobante de vacunación por US$150 pagable en la criptomoneda Bitcoin, que es difícil de rastrear.

Cuando entraron en contacto con el vendedor, este les dijo que lo único que tenían que ingresar eran sus nombres y algunas fechas de cuando las vacunaciones falsas ocurrieron.

El vendedor le contestó en un mensaje: "No tienen que preocuparse... es nuestro trabajo... hemos hecho esto con muchas personas y todo está bien".

BBC Comprar los pasaportes o certificados de vacunación en la red oscura puede ser riesgoso.

Oded Vanunu, director de investigación sobre vulnerabilidad de producto de Check Point adviritió: "Es imperioso que las personas entiendan que intentar conseguir una vacuna, una tarjeta de vacunación o un resultado negativo de prueba de covid a través de medios extraoficiales es muy riesgoso, pues los hackers están más interesados en su dinero, información e identidad para explotarlas".

Vanunu le comentó a la BBC que como parte de la investigación, su equipo adquirió de un vendedor una dosis de la vacuna Sinopharm por un costo de U$750, pero todavía no la han recibido.

El equipo dijo a la BBC que sospecha que el vendedor es un estafador, pero que otros podrían, o no, estar vendiendo vacunas verdaderas.

Check Point está exhortando a los países a que adopten un sistema de codificación QR para toda la documentación de vacunas que haría la falsificación más difícil.

