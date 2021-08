Correo revela que Steve Jobs estaría trabajando en un “iPhone nano”

Escucha esta nota aquí

En 2011 corrieron los rumores que Apple estaba trabajando en el llamado "iPhone nano", un nuevo iPhone que sería más pequeño y más barato que el modelo de gama alta en ese momento, el iPhone 4. Aunque Apple nunca llegó a lanzar ese rumoreado teléfono superpequeño, un correo electrónico de Steve Jobs descubierto por el medio especializado The Verge mientras recopilaban los mejores correos electrónicos del juicio de Epic contra Apple, confirma que la compañía sí estaba trabajando en un iPhone nano en un momento dado.

Ciertamente, el correo electrónico de Jobs del 24 de octubre de 2010, que es una agenda para una reunión de estrategia, no revela mucho sobre el dispositivo. Hay una viñeta para un "plan de iPhone nano", una subviñeta para su "objetivo de costo" y otra subviñeta que indica que "Jony", presumiblemente el antiguo jefe de diseño de Apple, Jony Ive, "mostraría el modelo (y/o renders)". Una viñeta sobre la "estrategia para 2011" tiene un subforo que dice "crear un modelo de iPhone de bajo costo basado en el iPod touch para sustituir al 3GS", pero no está claro si se refiere al iPhone nano o a un dispositivo totalmente diferente.

Aunque ahora Apple no utiliza la marca "nano" para ninguno de sus productos físicamente más pequeños, acababa de lanzar su sexta iteración del popularísimo iPod nano cuando Jobs envió este correo electrónico.

Misteriosos "nano" productos

El iPhone nano no es en realidad el primer misterioso producto "nano" de Apple que aparece en una agenda de reuniones enviada por Steve Jobs encontrada como parte del juicio de Epic contra Apple. Un correo electrónico de Jobs del 5 de agosto de 2007, compartido por la cuenta de Twitter Internal Tech Emails, hace referencia a un "Super nano", que parece ser una versión mejorada del iPod nano, cuyo lanzamiento estaba previsto para la primera mitad de 2008. Apple no acabó lanzando un iPod nano en ese plazo, y aunque sí lanzó el iPod nano alto de cuarta generación en septiembre de 2008, no sabemos si éste era el "Super nano" al que se refería Jobs.

Apple ha dejado de lado la marca nano. En 2017 dejó de fabricar el iPod nano, y en su lugar optó por la denominación "Mini" para el iPhone 12 Mini y el HomePod Mini, actualmente disponibles. Aun así, es divertido imaginar cómo podría haber sido un iPhone nano extrapequeño, especialmente en 2010 / 2011, cuando el iPhone 4 tenía una pantalla de 3,5 pulgadas, ahora considerada diminuta por muchos. Tal vez si Apple hubiera presentado el iPhone nano, Jobs podría haber realizado uno de sus más famosos trucos de revelación por segunda vez.

