Corte de Ucrania condena a un soldado ruso a cadena perpetua por crímenes de guerra

Un tribunal de Kiev condenó este lunes a cadena perpetua a un soldado ruso hallado culpable por crímenes de guerra, en el primer veredicto de este tipo desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, cuyo presidente pidió en Davos cesar todo el comercio con Rusia.



Mientras los bombardeos rusos se centraban en el este de Ucrania, todas las miradas estaban puestas en Kiev, donde se celebró el primer juicio en Ucrania por crímenes de guerra contra un soldado ruso.



Vadim Shishimarin, de 21 años, admitió haber matado a un civil de 62 años que empujaba su bicicleta mientras hablaba por teléfono.



"El tribunal halló que (Vadim) Shishimarin es culpable y lo sentenció a cadena perpetua", declaró el juez Sergiy Agafonov.



En una audiencia la semana pasada, Shishimarin declaró que lamentaba lo sucedido y pidió "perdón" a la viuda de la víctima, al tiempo que justificó sus actos por las "órdenes" recibidas.



Pero los fiscales afirmaron que disparó entre tres y cuatro balas con la intención de matar al civil.



La corte lo declaró también culpable de asesinato premeditado. "El asesinato se cometió con intención directa", dijo el juez.



El abogado de Shishimarin, Viktor Ovsyannikov, declaró que apelará el veredicto.



Se espera que a esta sentencia histórica le sigan otras, ya que, según la fiscalía ucraniana, el país abrió más de 12.000 investigaciones por crímenes de guerra desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa.



- Cesar el comercio con Rusia -

Mientras se leía el veredicto, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió en el primer día del Foro Económico Mundial de Davos el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia y el "máximo" de sanciones posibles.



"Eso es lo que deberían ser las sanciones, deberían ser máximas (...) Y creo que todavía no hay esas sanciones contra Rusia" dijo Zelenski en una intervención por videoconferencia ante una sala llena que se levantó para aplaudirle.



Los países occidentales imponen sanciones económicas a Rusia. Pero mientras Estados Unidos y el Reino Unido renunciaron a importar petróleo, la Unión Europea no logró todavía un acuerdo sobre la cuestión por la dependencia de algunos de sus miembros del petróleo y el gas rusos.



"Debería haber un embargo del petróleo ruso, todos los bancos rusos deberían ser bloqueados, sin excepciones, habría que abandonar el sector ruso de la tecnología. No debería haber ningún tipo de comercio con Rusia", aseguró el presidente.



Muchas compañías ya han dejado de operar en Rusia, y este lunes, el gigante del café estadounidense Starbucks anunció que cerraría las 130 cafeterías que tiene en ese país, en una decisión similar a la tomada por la cadena de hamburgueserías McDonald's la semana pasada.



Zelenski reclamó también más armas para su país. "Ucrania necesita todas las armas que hemos pedido, no solo las que se han proporcionado", dijo en su intervención, y aseguró que si las hubiera obtenido en febrero "el resultado habría sido decenas de miles de vidas salvadas".



Poco después, el Pentágono anunció que una veintena de países ofrecieron nuevos paquetes de asistencia en seguridad para Ucrania.



"Hoy tuvimos una reunión muy exitosa", dijo el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. "Muchos países están donando munición de artillería, sistemas de defensa costera y tanques, y otros vehículos blindados".