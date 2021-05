Covid-19: La Unión Europea abre las puertas a quienes tengan la vacunación completa

Escucha esta nota aquí

Los viajeros totalmente vacunados provenientes de fuera de la Unión Europea podrán entrar sin restricciones, también los que provengan de países con una buena situación epidemiológica o que estén muy avanzados en sus campañas de vacunación. Esto favorecerá a personas que hasta ahora tenían muy restringida la entrada en territorio europeo, especialmente los de Estados Unidos o Reino Unido.

La medida afectará a todos los que están vacunados con fármacos aceptados por la Agencia Europea del Medicamento: es decir, AstraZeneca, Jansen, Pfizer y Moderna, pero también los países podrán ser libres de aceptar a personas con otras vacunas, como la china Sinopharm.



La medida se espera oficialmente para el jueves. Entonces los países podrán empezar a abrir las fronteras cuando lo deseen, algo que no debería llevar mucho tiempo si se tiene en cuenta que la temporada de verano empieza en un mes en la Unión Europea.



El objetivo es que los viajeros vacunados ya no tengan que tener un test negativo para entrar en territorio europeo o pasar por una cuarentena. Algo que puede hacer revivir el turismo, muy importante para muchos países europeos en que el sector representa más de un 10% de su Producto Interior Bruto.



En la actualidad, los viajes no esenciales hacia el espacio de la UE están vetados, con excepción de un pequeño grupo de países que son considerados seguros por su bajo nivel de casos de covid.



Esta lista incluye por ahora a Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, y China, aunque este último caso está pendiente de reciprocidad.



Para que un país pueda ser considerado seguro, el número de casos de covid por cada 100.000 habitantes en un período de dos semanas será aumentado de 25 a 75.