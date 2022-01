Covid-19 mató a una persona cada 12 segundos en la tercera semana de enero

Escucha esta nota aquí

El covid-19 causó una muerte cada 12 segundos la tercera semana de enero, se reportaron 100 casos cada tres segundos y el mundo debe aceptar que la enfermedad “estará con nosotros en el futuro previsible”, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Según Tedros “todavía es peligroso suponer que ómicron será la última variante del virus, o que estamos en el final de la pandemia”, incluso si es posible poner fin a su fase aguda este año.



“Al contrario, globalmente, las condiciones son ideales para que surjan más variantes”, dijo Tedros en declaraciones en la sede la OMS en esta ciudad suiza, exactamente dos años y un día después de que declarase al mortal virus como una emergencia de salud pública de importancia internacional.



De su lado, el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, dijo que aunque la crisis del virus SARS-CoV-2 estaba lejos de terminar, tenía esperanzas de ver el final de la fase de emergencia en 2022.



“Si bien ómicron parece causar una enfermedad mucho menos grave que delta –variante del virus que hizo estragos en el segundo semestre de 2021- todavía vemos un rápido aumento en las hospitalizaciones, debido a la gran cantidad de infecciones”, dijo Kluge.



Esa situación “se suma a una carga de delta que no ha pasado por completo, y también a la gran cantidad de admisiones incidentales. Afortunadamente, las hospitalizaciones con ómicron resultan mucho menos frecuentes en el ingreso a la unidad de cuidados intensivos”, agregó el experto.



En un llamado a los 195 Estados miembros de la OMS, Tedros dijo que su prioridad debería ser “evitar que futuras amenazas para la salud se arraiguen y causen una interrupción tan masiva en los sistemas de salud, las economías y las sociedades de todo el mundo”.



Para ello, todos los Estados deben “promover la salud y el bienestar, previniendo la enfermedad, abordando sus causas profundas”, dijo Tedros, y llamó a “un enfoque renovado en la atención primaria de la salud para todos”.



Dos años después de la pandemia, con 353 millones de casos reportados y más de 5,6 millones de muertes, según el monitor de la estadounidense Universidad Johns Hopkins, Tedros insistió en que se deben implementar muchas otras medidas para proteger a los más vulnerables.



“Aprender a vivir con covid no puede significar que le demos un viaje gratis a este virus, que aceptemos casi 50.000 muertes a la semana, por una enfermedad prevenible y tratable”, dijo el responsable de la OMS.



Repitió su llamado a todos los países a vacunar al 70% de su población para ayudar a poner fin a la fase aguda de la pandemia, y destacó que 86 Estados, en todas las regiones, no alcanzaron el objetivo de vacunar a 40 % de sus poblaciones en 2021.



Más de 30 países, principalmente en África y el Mediterráneo oriental, no han vacunado ni siquiera al 10% de sus poblaciones, y 85% de las personas en África aún no han recibido una sola dosis de vacuna.



Si bien las vacunas siguen siendo una parte clave de la estrategia de salida de la covid, Tedros volvió a enfatizar la importancia del acceso equitativo a diagnósticos, oxígeno y antivirales.



También se necesitan mejores pruebas y secuenciación del virus, “para rastrearlo de cerca y monitorear la aparición de nuevas variantes”, explicó.



En una nota positiva, Tedros dijo que se avanzaba en abordar disparidades gracias a la iniciativa Covax –con participación de agencias de las Naciones Unidas- que entregó su dosis número 1000 millones hace una semana, y que además “envió más vacunas en el últimas 10 semanas que en los 10 meses anteriores combinados”.



Altos funcionarios de la OMS también advirtieron sobre los desafíos actuales que se plantean a las campañas nacionales de vacunación, como resultado directo de la desinformación sobre las vacunas y el tratamiento de la covid.



“La desinformación mata y viaja más rápido que los virus. Realmente necesitamos que las personas se transmitan buena información entre ellas”, comentó María van Kerkhove, líder técnica de la OMS para la covid.

