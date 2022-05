Cristina Kirchner preocupada por recuperar la confianza de los argentinos en el gobierno

Escucha esta nota aquí

La vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner dijo que en el seno del oficialismo "hay debates y no peleas", pero reconoció que le preocupa que el gobierno de Alberto Fernández pierda "la confianza y la esperanza" de quienes los votaron en 2019.

"Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos. Esta es mi mayor preocupación y también es mi mayor sensación de amargura, por la confianza que nos depositaron. La verdad creo que no le estamos haciendo honor a tanto anhelo, tanta confianza, tanta esperanza que depositaron en nosotros", advirtió.

Kirchner fue declarada Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (nordeste), en un acto que se transformó en un mitin multitudinario transmitido por todos los canales de noticias ante el interés que generó su aparición pública en una semana de tensión y acusaciones cruzadas dentro de la coalición de gobierno Frente de Todos (peronismo de centroizquierda).

"Acá las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes (con el sueldo), los que no tienen laburo (trabajo), los que no tienen para dar de comer a sus hijos, esos son las víctimas. Y por eso tenemos la obligación de debatir", lanzó Kirchner, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015.

Pese a la recuperación económica de 10,3% en 2021 tras caer 9,9% el año anterior en pandemia, la pobreza alcanza al 37,2% de los argentinos.

En su conferencia titulada "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática", la vicepresidenta negó que sean "peleas" las diferencias expresadas públicamente entre dirigentes alineados con ella y los que responden al presidente Fernández. "En el Ejecutivo hay debate de ideas", aseguró.

De todos modos apuntó contra el manejo de la política económica y la falta de control de precios en el marco de una inflación galopante, que se prevé superará 60% este año, y la falta de reservas en las arcas del Banco Central pese a un superávit comercial favorable en 2021.

"Hay que saber los intereses que uno representa y defenderlos, esa es la clave", afirmó.

Kirchner lamentó las consecuencias de que Argentina haya contraído una deuda por unos 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en 2018, durante el gobierno del liberal Mauricio Macri, recién refinanciada.

"Tenemos condicionamientos por parte del Fondo. El Fondo está exigiendo devaluación permanente por arriba del índice del precios al consumidor y la tasa de interés por arriba de eso. Eso no va a dar crecimiento ni baja de la inflación", afirmó Kirchner.

En una "economía bimonetaria" como la argentina, "la escasez de dólares es la verdadera causa del aumento de los precios", planteó al rechazar que la inflación pueda atribuirse actualmente a la emisión monetaria o al aumento de los salarios.