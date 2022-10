Críticas opositoras a Bolsonaro por declaraciones sobre menores venezolanas

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quedó en el centro de las críticas opositoras el sábado, después de que se viralizaran declaraciones en las que dijo haber entrado a la casa de menores venezolanas que encontró en una esquina tras generarse "un clima".



Al criticar el viernes en una entrevista con influencers de fútbol la situación de Venezuela y la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes en Brasil, citó una visita a Sao Sebastiao, una comunidad o barriada pobre en Brasilia, que realizó en abril de 2021, según la prensa local.



"Paré la moto en una esquina, me quité el casco, miré a unas chicas, tres o cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladas, un sábado en una comunidad. Se generó un clima (ambiente), volví. '¿Puedo entrar en tu casa?' Entré", relató Bolsonaro.



En la casa "había unas 15, 20 chicas (...) todas venezolanas. Y me pregunto, chicas, todas bonitas, de 14, 15 años, arreglándose, un sábado, ¿para qué? Para ganarse la vida", agregó el mandatario ultraderechista.



El mandatario, que buscará la reelección en un balotaje el 30 de octubre frente al expresidente izquierdista Luis Inacio Lula da Silva, repite que un eventual triunfo de su rival "convertirá al país en Venezuela", de donde millones de personas han emigrado durante el gobierno de Nicolás Maduro.



"¿Usted quiere eso para su hija? (...) ¿Cómo llegó a ese punto? Elecciones equivocadas", afirmó el presidente.



Las declaraciones se viralizaron en redes sociales y las críticas se multiplicaron desde el entorno de Lula.



Pasada la medianoche del sábado, Bolsonaro repudió en un vivo por redes sociales las críticas y aclaró que ingresó en la vivienda junto a "otras 10 personas", con transmisión "por CNN".



"El PT traspasó todos los límites. (...) Siempre combatí la pedofilia, siempre me opuse al régimen venezolano, acompaño con dolor el sufrimiento de las familias que salieron de Venezuela para Brasil", dijo Bolsonaro, quien se dijo "en shock" e indignado.



Antes, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, Gleisi Hoffmann, calificó en un tuit a Bolsonaro de "depravado" y "criminal", mientras que el senador Randolfe Rodrigues, coordinador de la campaña del ex mandatario, expresó su "asco".



De su lado, Rosangela 'Janja' da Silva, esposa del expresidente, manifestó su "indignación".



El ministro de Comunicaciones de Bolsonaro, Fábio Faria, denunció en Twitter que "el PT está apelando a todo tipo de bajezas", y pidió la intervención del Tribunal Superior Electoral (TSE) para combatir "noticias falsas" y "distorsión" de las declaraciones.



Flávio Bolsonaro, hijo del presidente, aseguró que su padre "siempre fue un férreo luchador contra la pedofilia".



Lula y Bolsonaro intercambiaron ataques en los últimos días, mientras intentan ganar electores hacia la segunda vuelta.



El líder de izquierda es favorito con 49% de las intenciones de voto contra 44% de Bolsonaro, según un sondeo de Datafolha difundido el viernes.