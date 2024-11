Cronología de la investigación del intento de golpe de Estado en Brasil

La Policía Federal de Brasil presentó este jueves una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro por la planificación de un intento de golpe de Estado contra el mandatario entonces recientemente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.



Estos son los hechos más destacados que ocurrieron desde la celebración de las elecciones en las que Lula derrotó a Bolsonaro:



2022



30 de octubre.- Segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le gana Lula, de forma ajustada, a Bolsonaro, quien no reconoce su derrota.



Durante la jornada, la Policía Federal de Carreteras despliega retenes en vías del noreste de Brasil, bastión político de Lula, para causar retrasos a los votantes.



Tras conocerse los resultados, simpatizantes de Bolsonaro, la mayoría camioneros, bloquean carreteras en doce estados de Brasil como protesta por lo que denuncian como un "fraude" electoral. Los bloqueos duran semanas.



2 de noviembre.- Miles de personas se concentran frente a las puertas de cuarteles en grandes ciudades brasileñas, para exigir una "intervención militar" contra la victoria de Lula. En Brasilia, São Paulo y otras ciudades se instalan campamentos permanentes de manifestantes frente a los cuarteles.



9 de noviembre.- Bolsonaro hace su primer pronunciamiento después de las elecciones. Sin reconocer la derrota, pide el fin de los bloqueos de carreteras.



12 de noviembre.- El ministro de Defensa, Walter Braga Netto, celebra la primera reunión en la que, según las investigaciones, se discute un plan golpista, que ahora se sospecha que contemplaba también el asesinato de Lula, del vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo.



7 de diciembre.- Según las investigaciones, se produce una reunión entre Bolsonaro y los comandantes de las Fuerzas Armadas en la que se habla de aprobar un decreto para anular el resultado de las elecciones.



12 de diciembre.- Un grupo de bolsonaristas incendia automóviles y causa destrozos en la sede de la Policía Federal, en Brasilia, en protesta por la detención de un correligionario.



15 de diciembre.- Según investigaciones que aún no concluyeron, seis miembros de la supuesta trama golpista se despliegan en Brasilia con intención de interceptar al juez De Moraes, que había sido seguido durante semanas. El plan es abortado horas después.



24 de diciembre.- Un seguidor de Bolsonaro es detenido por intentar explosionar un camión cargado de combustible en el aeropuerto de Brasilia para crear el caos e impedir la subida al poder de Lula.



30 de diciembre.- Bolsonaro deja Brasil dos días antes del fin de su mandato y aterriza en Florida, donde permanecerá tres meses. En un video en vivo en sus redes sociales antes de partir, insta a sus seguidores a "no tirar la toalla ni dejar de hacer oposición" de forma pacífica, insistiendo en que fue "víctima" de una justicia electoral que "no fue parcial".



2023



1 de enero.- Lula recibe por tercera vez la banda presidencial en una ceremonia sin la presencia de su antecesor.



8 de enero.- Miles de bolsonaristas asaltan las sedes de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, causando cuantiosos daños en los edificios y agrediendo a periodistas y policías.



9 de enero.- Más de mil personas son detenidas por su participación en el asalto. El Supremo ordena desmantelar los campamentos bolsonaristas.



30 de marzo.- Bolsonaro vuelve a Brasil, después de pasar tres meses en EE.UU.



30 de junio.- El Tribunal Electoral inhabilita a Bolsonaro para ejercer cargos electivos por 8 años por “abuso de poder” durante la campaña electoral.



13 de septiembre.- El Tribunal Supremo comienza el juicio por los ataques del 8 de enero. Hasta la fecha hay 284 condenados.



18 de octubre.- La comisión del Congreso brasileño que investigó los ataques del 8 de enero aprueba por mayoría su informe final en el que acusa al exmandatario Jair Bolsonaro de ser el "mentor intelectual" de la trama golpista.



2024



8 de febrero.- La Justicia ordena al expresidente Jair Bolsonaro entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas en el marco de la investigación por la intentona golpista.



La Policía halla el borrador de un decreto golpista en el domicilio del exministro de Justicia Anderson Torres.



12 a 14 de febrero.- Bolsonaro se aloja en la embajada de Hungría en Brasilia. Los hechos se conocen un mes después por una investigación del diario The New York Times. Bolsonaro niega que pretendiera huir de la Justicia.



13 de noviembre.- Un excandidato a concejal del Partido Liberal, Francisco Wanderley Luiz, lanza artefactos explosivos frente al edificio de la Corte Suprema y muere por la explosión. Según una antigua pareja del agresor, la finalidad del atentado era asesinar al juez Alexandre de Moraes.



Bolsonaro repudia el episodio, que atribuye a un enfermo mental, y llama a todos los partidos e instituciones a avanzar en una "pacificación nacional".



19 de noviembre.- La Policía desmantela un grupo, mayoritariamente compuesto por militares, acusado de haber planeado el asesinato de Lula y De Moraes en 2022.