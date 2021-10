Cuatro heridos en tiroteo en una escuela de secundaria de EEUU

Escucha esta nota aquí

Cuatro personas resultaron heridas el miércoles en un tiroteo en una escuela secundaria de Arlington, Texas (EEUU), cuando un estudiante abrió fuego en medio de una pelea con otro alumno, dijo la policía local.



El sospechoso es Timothy George Simpkins, un alumno de 18 años que huyó en automóvil tras la balacera y es buscado activamente, indicó la policía, que lo considera "armado y peligroso".



De los cuatro heridos, tres fueron trasladados al hospital, dijo en conferencia de prensa el subjefe de policía, Kevin Kolbye. El cuarto fue atendido en el lugar con lesiones leves.



Kolbye detalló que tres de las víctimas son estudiantes mientras la cuarta es una persona mayor, aunque no pudo aclarar si se trata de un maestro o empleado de la escuela secundaria.



La policía fue notificada alrededor de las 09:15 locales de los disparos efectuados en el primer piso de la escuela secundaria Timberview, indicó el subjefe policial.



Según Kolbye, no se trató de un tiroteo al azar, sino que los disparos fueron el resultado de una pelea entre estudiantes en un salón de clases.



"Creemos que hubo una pelea entre el estudiante y otro individuo, y se utilizó un arma", dijo.



Las imágenes difundidas por televisión mostraron una fuerte presencia policial en los alrededores del centro de estudios, que alberga a poco menos de 2.000 estudiantes en Arlington, ciudad estadounidense ubicada entre Dallas y Fort Worth, en el norte de Texas.



Se demarcó una zona para reunir a las familias de los estudiantes, que eran evacuados en autobús hasta ese lugar.



Después de un año con clases en línea debido a la pandemia, las escuelas estadounidenses reabrieron sus puertas.



Los tiroteos en escuelas han sido un persistente problema en la sociedad estadounidense desde la masacre de Columbine, Colorado, en abril de 1999.



Desde ese ataque, que dejó 13 muertos, más de 248.000 estudiantes han estado expuestos a la violencia con armas de fuego en las escuelas, según datos compilados por el diario The Washington Post.



La cifra incluye tanto a los que quedaron atrapados en el fuego como a los testigos y quienes fueron evacuados de las instituciones educativas cuando estallaron los disparos.



En 2018 hubo 25 tiroteos en escuelas y 23 en 2019.



El tiroteo escolar más mortífero recientemente tuvo lugar en 2018, con un saldo de 17 muertos durante un ataque con armas de fuego por parte de un exalumno de una escuela secundaria de Parkland, Florida.



