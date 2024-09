Cuatro muertos en un tiroteo en un centro de secundaria de EEUU

Al menos cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en un centro de secundaria del sureste de Estados Unidos, anunciaron las autoridades locales, que detuvieron a un sospechoso.



"Cuatro muertos. Otras nueve personas han sido trasladadas a varios hospitales con heridas. El sospechoso está detenido y vivo", informó la oficina de investigaciones del estado de Georgia en la red social X.



Según CNN y ABC News, el autor de los disparos es un adolescente de 14 años.



Las autoridades no han revelado el móvil.



Numerosos vehículos de emergencia y un gran dispositivo policial se desplazaron al centro Apalachee de la localidad de Winder, a unos 70 kilómetros al noreste de Atlanta.



Esta matanza es la última de una larga lista en el país.



En un comunicado el presidente Joe Biden afirmó que él y su esposa Jill están de luto "por la muerte de las personas cuyas vidas se vieron truncadas por la violencia armada sin sentido".



"Los estudiantes de todo el país están aprendiendo a agacharse y refugiarse en lugar de aprender a leer y escribir. No podemos seguir aceptando esto como algo normal", añade Biden, que lleva años intentando regular el acceso a las armas de fuego.



"Debemos poner fin a esta epidemia de violencia armada en nuestro país, de una vez por todas. No tiene por qué ser así", dijo la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca Kamala Harris durante un mitin en el estado de New Hampshire.



Su rival, el republicano Donald Trump, calificó de "monstruo enfermo y trastornado" al autor del tiroteo, en un mensaje en su plataforma Truth Social.



Georgia, donde tuvo lugar la matanza, es uno de los estados claves que podrían decidir el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre.



•⁠ ⁠Gritos -

Según el Atlanta Journal-Constitution, a las 10H23 de la mañana un alumno envió un mensaje de texto a su madre: "Creo que hay un tiroteo". Pasados unos minutos le envió otro: "Te quiero".



El centro educativo, situado en las afueras de Atlanta, quedó rápidamente confinado.



Los heridos fueron atendidos en el lugar, según Fox 5 Atlanta.



A continuación, los alumnos fueron evacuados o reagrupados en un terreno deportivo, según imágenes aéreas difundidas por los medios de comunicación.



"Mi profesora abrió la puerta (del aula) para ver qué pasaba. Otro profesor entró corriendo y le dijo que cerrara porque había un hombre armado", contó el estudiante Sergio Caldera, de 17 años, citado por ABC.



Con la puerta cerrada, él y sus compañeros oyeron gritos procedentes del exterior.



Estados Unidos se ve golpeado con frecuencia por tiroteos en los colegios.



En mayo de 2022, 19 niños y dos profesores murieron en una matanza en un colegio de Uvalde, Texas, cometida por un joven de 18 años que utilizó un rifle de asalto comprado legalmente.



"Tras décadas de inacción, los republicanos del Congreso deben decir por fin 'basta ya' y trabajar con los demócratas para aprobar una legislación de sentido común sobre la seguridad de las armas", afirma Biden en el comunicado.