Cuba sincroniza la red eléctrica nacional, aunque extensas zonas siguen sin corriente

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O, informó este viernes que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha sincronizado, casi dos días después del apagón total ocasionado por el paso del huracán Rafael por el occidente de la isla.



Esto significa que ya todo el país está interconectado en una única red eléctrica, pero no que todos los cubanos tienen fluido eléctrico en sus casas y trabajos ya que en muchos lugares aún no se han reparado los postes, cables y transformadores afectados por el ciclón.



De la O comentó en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, reseñada por la Presidencia cubana, que la estatal Unión eléctrica (UNE) actualmente trabaja de forma intensiva en el levantamiento de postes y de tendido eléctrico para llevar energía a las zonas dañadas del oeste del país.



En La Habana, por ejemplo, apenas un 15 % de sus dos millones de pobladores cuenta actualmente con electricidad, según datos oficiales. Hay también grandes afectaciones en las provincias de Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río.



En tanto, el director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, indicó que en los apagones que se están registrando en las zonas conectadas al SEN es "por déficit de generación", un problema creciente en el país.



La carencia de combustible -fruto de la falta de divisas para importarlo- y las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas cubanas, con cuatro décadas de explotación y déficit crónico de inversiones, han disparado los apagones en los últimos meses.



En las últimas semanas en los momentos de mayor demanda se han llegado a registrar cortes eléctricos que afectaban simultáneamente a más de la mitad del país.



Rafael tocó tierra en Cuba como huracán de gran intensidad en la tarde del miércoles y cruzó la isla de sur a norte durante más de dos horas. El Instituto Meteorológico registró vientos de hasta 186 kilómetros por hora y lluvias de hasta 195 milímetros (o litros por metro cuadrado).



Las autoridades cubanas dijeron el miércoles que los fuertes vientos de Rafael provocaron la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional desde ese día, el segundo evento de “cero cobertura energética nacional” en casi tres semanas y el tercero en apenas dos años.



Rafael es el segundo huracán que toca tierra en Cuba en 2024 . Por el momento no se han registrado muertos ni desaparecidos, acorde con las autoridades, aunque sí cuantiosos daños en viviendas, infraestructura estatal y cultivos.



El primero huracán de este año fue Oscar, que azotó por 24 horas el noreste de la isla entre el 20 y 21 de octubre dejando ocho muertos, 12.000 viviendas dañadas y 13.000 hectáreas de cultivo afectadas.