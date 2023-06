Cuenta atrás para comparecencia judicial de Trump por documentos confidenciales

Donald Trump comparecerá este martes ante una corte de Miami acusado de haberse quedado con documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca, pero sigue contando con el apoyo de sus seguidores para las presidenciales de 2024.



El multimillonario, que aspira a volver al poder en 2024, se enfrenta a 37 cargos, entre ellos "retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional", "obstrucción a la justicia" y "falso testimonio".



En las cajas de documentos que conservó (algunos de ellos almacenados en un cuarto de baño) figuran secretos nucleares, según el acta de acusación de 44 páginas revelada el viernes.



Violar las leyes de seguridad nacional "pone a nuestro país en peligro", dijo el fiscal especial Jack Smith, quien supervisó la investigación durante meses.



El magnate inmobiliario de 76 años se considera víctima de una "cacería de brujas" destinada a obstruir su candidatura presidencial y apunta el dedo acusador contra "la izquierda radical".



Por el momento los republicanos cierran filas en torno a él, pero algunas personalidades se han declarado sorprendidas por el contenido de los documentos.



Entre ellas su exministro de Justicia, Bill Barr, que se ha convertido en uno de sus detractores. El domingo dijo estar impactado por "el grado de sensibilidad de estos documentos y por cuántos había".



"Si solo la mitad de esto es cierto, entonces (él) está quemado", declaró a Fox News. "Es una acusación muy detallada, y es muy, muy condenatoria", añadió.



- Enredos judiciales -

Es la primera vez que un expresidente estadounidense es inculpado a nivel federal.



Pero Trump ya ha sido inculpado por fraudes contables por la justicia del estado de Nueva York, debido a un pago realizado antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a una actriz de películas X que dice que fue su amante.



Trump llegó este lunes en su avión privado a Miami, donde comparecerá el martes a las 15H00 (19H00 GMT) ante un tribunal federal. Según una de sus abogadas, se declarará no culpable.



En Estados Unidos una ley obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales y otra prohíbe guardar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.



En enero de 2021, cuando se fue de la Casa Blanca para vivir en su mansión de Mar-a-Lago en Florida, Trump se llevó decenas de cajas llenas de archivos. Y según el acta de acusación, hizo cuanto pudo por quedarse con ellos a pesar de que la justicia le pidió que los devolviera.



Se desconoce el impacto que tendrá el caso en sus posibilidades de convertirse en el candidato republicano para las presidenciales.



Muchos de sus seguidores están convencidos de que es víctima de un complot y le apoyan, pero no se descarta que el hecho de que los documentos estén vinculados a la seguridad nacional pueda perjudicarle.



En un sondeo reciente del Instituto YouGov, solo la mitad de los encuestados considera grave falsificar documentos contables para comprar el silencio de una actriz porno sobre una supuesta aventura.



Pero dos tercios de los encuestados estiman que haberse llevado documentos secretos de defensa de la Casa Blanca y obstaculizado los intentos de las autoridades por recuperarlos es grave.



Los problemas legales del magnate no se limitan a estos casos.



Una fiscal de Georgia anunciará de aquí a septiembre el resultado de una investigación sobre si Trump presionó para intentar cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.



En Miami las autoridades han reforzado la seguridad tras llamamientos en las redes sociales a defender a Trump.



"Nos tomamos este acontecimiento de forma extremadamente seria. Sabemos que pueden pasar cosas, incluso lo peor, pero no es el estilo de Miami", dijo el jefe de policía de la ciudad, Manuel Morales, en rueda de prensa.



La seguridad, formada por agentes locales y federales, está preparada para afrontar multitudes de entre 5.000 y 50.000 personas, añadió.



Tras su comparecencia, el exmandatario partirá a Nueva Jersey, donde por la noche pronunciará un discurso desde su club de golf de Bedminster.