Cuenta regresiva para los migrantes en la frontera entre EEUU y México

Pero también hay castigos, como el endurecimiento del acceso al asilo para aquellos que no adopten estas "vías legales" o no tramiten su caso en un país de tránsito hacia Estados Unidos. Una decisión que ha valido a Biden comparaciones con su predecesor, el republicano Donald Trump, partidario de una política migratoria dura.



En dos ciudades fronterizas del lado mexicano, Ciudad Juárez y Matamoros, los cruces de migrantes han aumentado esta semana, constató un equipo de la AFP.



Pero algunos venezolanos que viajan en grupo prefieren esperar a obtener cita a través de la aplicación CBP One una vez que el viernes se amplíe el horario y funcione 23 horas al día.



Cruzar el río "no es opción porque vamos a perder todos los derechos de un proceso legal si nos dan la oportunidad de entrar a Estados Unidos. Podemos entrar pero nos pueden echar para atrás automáticamente porque entramos ilegalmente", dijo el venezolano Andrés Sánchez.



Se refiere a la aplicación del Título 8, que ya se viene usando y permite expulsar a todo aquel que entre sin visa o la documentación necesaria.



El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, insistió el miércoles: "Aquellos que no usan vías legales para entrar en Estados Unidos no son elegibles para el asilo".



Salvo excepciones, serán expulsados a sus países de origen, y en el caso de los cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, a México.



Un activista, que pidió no ser identificado, declaró a la AFP que muchos de los migrantes que pudieron entrar en los últimos días han sido expulsados a México por la frontera de California, a unos 1.000 km de distancia.



Mayorkas repite desde hace meses que "la frontera no está abierta", pero las autoridades prevén un aumento de la afluencia durante los próximos días. Últimamente muchos vienen de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua y Colombia, al contrario de meses atrás, cuando solían proceder de El Salvador, Guatemala y Honduras.



"Tuve suerte"