Cumbre en la ONU advierte reveses en la educación mundial

Sus datos muestran que 70% de los niños de 10 años ahora no pueden entender un texto escrito simple , frente a 57% de los examinados en 2019.

“Tenemos que invertir la tendencia actual o enfrentarnos a las consecuencias que se derivan de no haber educado a toda una generación. Los bajos niveles de aprendizaje de hoy en día suponen menos oportunidades en el futuro”, insistió Russell.

“Reducir la inversión prácticamente garantiza crisis más graves más adelante. Necesitamos inyectar más, no menos, dinero en los sistemas educativos”, subrayó el titular de la ONU.

Al respaldar la iniciativa, Azoulay recordó que “la educación no es un costo, sino la inversión más efectiva que existe. En particular, no hay inversión más justa y eficaz que invertir en docentes: contratar más, formarlos mejor, considerarlos mejores”.