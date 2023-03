Cumbre Iberoamericana pone crisis alimentaria sobre la mesa

La plenaria de la Cumbre Iberoamericana arrancó este sábado en República Dominicana con la crisis alimentaria como punto destacado de la agenda y llamados por un sistema financiero "más justo" con el que hacer frente a las secuelas de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania.



El presidente anfitrión, Luis Abinader, abrió los debates de este encuentro, que antecede a la reunión entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que se celebrará el 17 y 18 de julio en Bélgica.



"Si no nos unimos habremos perdido la oportunidad de obtener algún beneficio concreto para nuestros países", expresó el mandatario.



Jefes de Estado y de Gobierno de 13 países participan en el debate en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Santo Domingo.



La declaración conjunta que será firmada este sábado incluye "una 'ruta crítica de seguridad alimentaria, incluyente y sostenible en Iberoamérica', una 'carta medioambiental iberoamericana', que contribuya a proteger nuestro hábitat y océanos; y la 'carta iberoamericana de principios y derechos en entornos digitales', para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en el marco de la transformación digital", según un comunicado de la organización.



América Latina enfrenta un año difícil, con proyecciones de crecimiento menores a 2%. El costo de una dieta saludable en la región es el más caro del mundo: 3,89 dólares diarios por persona, inaccesible para 22,5% de la población, según Naciones Unidas.



"Hemos sido testigos de un sensible retroceso en la seguridad alimentaria en nuestra región", señaló Abinader. "Personas que habían mejorado sus niveles de alimentación han vuelto a sentir hambre".



"No nos podemos permitir ningún paso atrás", insistió.



Un aspecto central será además el acceso a financiamiento para países pobres.



El encuentro cuenta con el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. "La competencia estratégica entre Estados Unidos y China, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el auge del llamado 'Sur Global' conducen al mundo hacia una multipolaridad desordenada e inestable. No es una invitación al aislamiento, sino una oportunidad para reforzar nuestra cooperación", escribió en una columna previa a la cita.



El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo reuniones bilaterales más temprano con Borrell y el presidente argentino, Alberto Fernández, y con el ecuatoriano, Guillermo Lasso. No se dieron mayores detalles.



¿Y Maduro?