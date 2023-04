Curioso: israelíes y palestinos comparten cena en Cisjordania para combatir "el odio"

Esta comida nocturna del "iftar", con la que los musulmanes rompen el ayuno del Ramadán, constituye un raro intento de incentivar el diálogo entre israelíes y palestinos, en medio de una espiral de violencia en el territorio palestino ocupado por Israel desde la guerra de los Seis Días, en 1967.



"[Somos] un grupo que quiere que termine la situación de violencia y el odio entre miembros de dos pueblos", declaró Jaled Abu Awad, un palestino que colaboró en la organización de la cena.



Dos hermanos suyos murieron en el conflicto y muchos de sus familiares han sido encarcelados por Israel.



De los 50 comensales, unos cuantos proceden de colonias judías en Cisjordania.



Uno de los asistentes, Alaa, un palestino de Jerusalén que pidió que no se divulgase su apellido por razones de seguridad, comentó que participaba en la iniciativa por primera vez, pero que no se sentía "muy cómodo con la gente".



Aun así, el hombre, de 25 años, consideró que sería "un gran error" no hablar con los israelíes y apuntó que construir una "relación" podría ayudar a los palestinos a lograr algunos de sus objetivos.



Alrededor de tres millones de palestinos viven en Cisjordania ocupada, junto a centenares de miles de israelíes que residen en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional.



- "Nuevo discurso" -

La iniciativa "Raíces" ("Shorashim" en hebreo, "Judur" en árabe) nació en 2014 para alentar el diálogo entre las dos partes del conflicto.



Para el iftar, se prepararon platos tradicionales palestinos bajo la supervisión de rabinos, con el fin de que los judíos que solo comen kósher pudieran asistir a la cena.



El homenajeado fue Mohammed, un hombre de 33 años de una aldea cercana que trabaja en Israel en el sector de la construcción.



Hace poco, auxilió a una pareja de israelíes en Cisjordania cuando un grupo de palestinos rodeó su auto y los apedreó.



"Les hablé en hebreo, les dije que entraran [en mi casa] y les dije: 'aquí están seguros y nadie puede hacerles daño'", explicó Mohammed, que también calló su apellido por razones de seguridad.



Yaakov, el padre del hombre atacado, dijo que era la primera vez que asistía a un evento de "Raíces" y que lo hacía para agradecerle a Mohammed haber ayudado a su hijo, soldado.



"Creo que reuniones de este tipo pueden ayudar a cambiar la situación", dijo Yaakov, médico de profesión, comunicando únicamente su nombre para proteger a su hijo.



Shaul Judelman, uno de los promotores de la iniciativa, admitió que sigue habiendo una gran "resistencia" a este tipo de actos, que algunos ven como una "traición".



Pero, pidiendo un "nuevo discurso sobre el conflicto", Judelman sostuvo: la "mayoría de los palestinos no nos está atacando".