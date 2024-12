Dana, barista, parrillar o teletrabajar, nuevas palabras del diccionario de la RAE

'Dana', 'barista', 'espóiler', 'sérum', "parrillar" o 'teletrabajar' son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización suma más de 4.074 modificaciones, tanto enmiendas como adiciones, incluidas en su edición digital.



También se agregan formas complejas como 'centro de salud', 'unidad móvil', 'zona de confort', 'voto de castigo' o 'zona cero'.



La última actualización del DLE ha sido presentada este martes por el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.



Según Muñoz Machado, ésta será la última actualización de la vigésimo tercera edición del diccionario, que en la actualidad consta de más de 94.000 entradas y 200.000 acepciones. La próxima edición, la vigésimo cuarta, se presentará previsiblemente en otoño de 2026.



"A partir de 2026 vamos a abrir las costuras del diccionario, las entradas se pueden multiplicar e incorporar léxico que no ha figurado nunca, quizá se llegue al doble de las que tenemos ahora", señaló el director. El objetivo, ha precisado, es "intentar aproximarnos a un diccionario completo que tenga términos que han faltado, en especial americanos".



Las temáticas que más novedades aportan a la nueva actualización del diccionario son la ciencia, el medioambiente, la tecnología, la gastronomía, la música y el deporte.



En el caso de 'dana', las discusiones empezaron hace dos años pero no se ha incorporado hasta ahora y lo hace en minúscula, pese a ser en origen un acrónimo, una evolución similar a la que tuvieron otros términos como 'covid' o 'sida'.



"La Academia no se deja llevar por las modas", ha insistido Muñoz Machado, que ha explicado que las novedades son fruto de un trabajo riguroso que parte de propuestas de académicos, usuarios o de cualquier otra institución y que, en el caso de 'dana', es una palabra que "por su importancia social y su uso tenía que estar en el diccionario".



En el ámbito de la ciencia se incorporan también 'aerotermia', 'micelar' o 'microbioma'; en el tecnológico, 'desarrollador', 'escalabilidad' o extranjerismos como 'driver'.