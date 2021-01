David Bowie: un genio musical inolvidable

Escucha esta nota aquí

La conmoción en el mundo de la música fue grande cuando el 10 de enero de 2016 se anunció que David Bowie había muerto. El músico británico sucumbió a un cáncer diagnosticado 18 meses antes. Solo unos pocos lo sabían. Para el público, la noticia fue una completa sorpresa: dos días antes, en su cumpleaños número 69, Bowie había lanzado "Blackstar", su 25º álbum de estudio.

Muchos afirmaban que "Blackstar", con sus siete oscuras canciones, era la despedida musical de David Bowie ante el mundo. Pero esto genera dudas, sobre todo porque Bowie ya estaba trabajando en un nuevo álbum.

Músico camaleónico

David Bowie deja un inmenso y singular legado. A principios de los 70, sacudió al mundo de la música con trajes deslumbrantes y peinados de época como en "Ziggy Stardust". Poco después, se deshizo de este alter ego, dando paso al "The Thin White Duke" (El Delgado Duque Blanco), un personaje prácticamente opuesto al propio Ziggy.

A lo largo de las décadas, David Robert Jones, el verdadero nombre de Bowie, se reinventó a sí mismo tanto visual como musicalmente. Una de las muchas razones por las que su legado musical sigue siendo celebrado hoy en día, tanto en la industria de la música como por los fans.

Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, este año no es posible reunirse en las calles como en el primer aniversario de su muerte, cuando cientos de fanáticos se congregaron frente al monumento a Bowie en el distrito londinense de Brixton. Por ello esta vez se hizo en formato digital.

Puntual en la fecha del cumpleaños de Bowie, la banda Duran Duran lanzó una versión de "Five Years", uno de los mayores éxitos del músico. Además de Duran Duran, muchos otros renombrados artistas, como Trent Reznor y Boy George, se presentaron en el concierto en vivo "A Bowie Celebration: Just for One Day!" en la noche del 8 al 9 de enero.

David Bowie, que habría cumplido 74 años este 8 de enero de 2021, sigue siendo un misterioso genio musical a pesar de su enorme legado y presencia mediática. "Ver más y sentir menos / Decir no pero querer decir sí / Esto es todo lo que siempre quise / Ese es el mensaje que envié," canta Bowie en "I Can't Give Everything Away", la última canción de su último álbum. Claramente, tampoco tenía que revelarlo todo: David Bowie vive en su música.