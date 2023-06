De la Operación Esperanza a la Operación Milagro: júbilo en Colombia tras rescate de los cuatro niños perdidos en la selva

Colombia celebra con júbilo este viernes el rescate, sanos y salvos, de los cuatro niños que estaban perdidos desde el pasado 1 de mayo en las selvas del sur del país, tras el accidente del avión en el que viajaban junto a tres adultos que perdieron la vida.



El primero en festejar fue el propio presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter aseguró: "¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana".



"Estaban solos. Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia que quedará en la historia, así que hoy esos niños son los niños de la paz", añadió el presidente en una declaración posterior.



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de la protección de niños y adolescentes, celebró también el rescate de los menores Lesly Mukutuy, de 13 años; Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de 4 años, y el bebé de un año Cristin Neruman Ranoque.



Los cuatro fueron encontrados en un punto remoto entre los departamentos de Caquetá y Guaviare por un grupo de más de 200 militares, entre ellos comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército, e indígenas que los buscaron durante semanas.



"Gracias a la selva, los indígenas y todos los integrantes de la Fuerza Militar que estuvieron al frente de la Operación Esperanza", escribió el ICBF en Twitter.



Por su parte, el Comando de las Fuerzas Militares destacó que "la unión de esfuerzos hizo posible esta alegría para Colombia" y cantó la gloria por los soldados, las comunidades indígenas e instituciones que hicieron parte de la Operación Esperanza.



"De la Operación Esperanza a la Operación Milagro", señaló en su cuenta de Twitter el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien dio unas "felicitaciones inmensas a las Fuerzas Militares y a quienes no perdieron la esperanza y trabajaron día y noche para que el milagro fuera posible".



La Embajada de Estados Unidos en Colombia celebró: "Los cuatro menores que sobreviven al accidente aéreo en Guaviare son luz de vida y esperanza que ilumina a Colombia" y agradeció a las Fuerzas Militares "por la heroica misión de búsqueda y rescate en un terreno tan difícil y por brindarnos esta inmensa alegría".



En una situación inédita en el país, políticos de todos los bandos unieron sus fuerzas para celebrar el hallazgo de los cuatro menores que viajaban junto a su madre y otros dos adultos cuyos cuerpos ya fueron rescatados de los restos del avión Cessna 206 en el que viajaban el pasado 1 de mayo.



"Gran alivio para la patria el hallazgo de los niños", señaló el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien destacó que con la noticia se podrá "superar la angustia de solidaridad que estaba en el corazón de todas las familias colombianas".



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López señaló: "¡Esos cuatro chiquitines son unos grandes héroes! ¡Gracias al Gobierno y a las Fuerzas Militares que no desfallecieron en su búsqueda!".



"¡Qué alegría! Gracias a los equipos de búsqueda por el esfuerzo, por no claudicar", señaló el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien aseguró que "después de todo, la vida se encarga, una y otra vez, de darnos esperanza. Cuídenlos mucho. Que vivan en paz".