De los Alpes a México, sobrevivientes del cáncer conquistan las "Cumbres de la esperanza"

"Siempre me sorprendo de lo que puedo hacer, de lo que soy capaz. Creo que es el comienzo de un descubrimiento mío", asegura Ximena, quien superó la enfermedad a los 15 años y ahora es maquilladora profesional.

"Es como cuando combatimos la enfermedad, vamos hasta el final , luchamos. No es fácil. Hay altibajos", explica la estudiante originaria de la localidad francesa de Franche-Comté.

"Me dije: no me importa, igual voy. Voy a aprovecharlo al máximo. Mientras estoy aquí, los médicos investigan qué terapia pueden darme cuando regrese", comenta Carla, quien en compañía de otros escaladores termina su recorrido a los 4.900 metros.