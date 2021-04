De momento no existe un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis

Escucha esta nota aquí

Rogerio Pinto de Sa Gaspar, director de regulación y precalificación de la OMS, indicó en una conferencia de prensa que de momento no ven conexión entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis reportados en algunos pacientes vacunados. "De momento, no existe un vínculo entre la vacuna y los eventos trombolíticos y trombositiopenia", dijo el experto.



"Lo que podemos decir es que la valoración que tenemos por el momento y que los expertos están considerando, es que la valoración beneficio-riesgo de la vacuna sigue siendo en gran medida positiva", indicó el alto cargo, y agregó que "no hay evidencia de que la evaluación de riesgo-beneficio de la vacuna deba ser modificada", citando los "importantes beneficios en términos de reducción de la mortalidad entre la población".



"Esperamos que probablemente a final del día de hoy, el miércoles o el jueves, tengamos una nueva evaluación concluyente de nuestros expertos, pero en el momento actual (...) estamos seguros de que la evaluación beneficio-riesgo de la vacuna sigue siendo en gran medida positiva", reiteró.



Pinto de Sa Gaspar indicó que sigue habiendo eventos raros trombolíticos que "ahora se están categorizando en términos de diagnóstico, población", entre otros factores. "Los comités de expertos tomarán una decisión en las próximas horas o los próximos días sobre cuál será el estado reglamentario de la vacuna", concluyó.



Previamente, Marco Cavaleri, jefe de estrategia de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), dijo que "está claro que hay un vínculo" entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis observados tras su administración, pero agregó que todavía no se sabe con exactitud qué es lo que provoca esta reacción.