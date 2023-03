De YouTube a TikTok, los jóvenes que revolucionan las noticias

En las afueras de Madrid, cuatro amigas crean videos que resumen la actualidad y suman miles de visionados en TikTok donde, como otros jóvenes, han renovado la forma de informarse, marcando distancias con los medios tradicionales.



Con menos de tres años de vida, la cuenta ac2ality suma 4,3 millones de seguidores, una cantidad muy por encima de la mayoría de los grandes medios en esta red social. La idea surgió cuando dos de sus componentes, entonces estudiantes en Londres, se vieron arrolladas por el torrente de información surgido sobre el Brexit entre 2016 y 2020.



"Nos leíamos un montón de artículos, pero no conseguíamos tener un entendimiento así más general sobre lo que estaba pasando", explica Gabriela Campbell, graduada en biotecnología de 26 años. "Si a nosotras nos cuesta, tiene que haber más gente como nosotras", agrega.



Con el objetivo de "traducir los periódicos" en videos de un minuto, y sin pretender ser consideradas periodistas, decidieron junto a otras dos amigas crear ac2ality en junio de 2020, justo en el momento en que la red social china, famosa por sus videos cortos y verticales, se popularizaba a gran velocidad entre los jóvenes.



Según un informe del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, vinculado a la universidad de Oxford, ac2ality es ya la primera cuenta de actualidad en lengua española en TikTok. Creado en apenas unos minutos usando un smartphone, una lámpara circular y algunas imágenes rudimentarias, el video en el que relatan la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 cuenta con más de 17 millones de visualizaciones.



Desconexión

Las redes sociales, especialmente YouTube, Instagram y TikTok, se han convertido en las primeras fuentes de información para los jóvenes, según diferentes estudios, como el del regulador británico Ofcom del mes de julio.



Estos medios creados "por jóvenes y para los jóvenes" en las redes son pesos pesados, pero demuestran además que tras este tipo de comunicación ya no tienen que haber necesariamente empresas, explica a la AFP Nic Newman, investigador en el Instituto Reuters.



Los "algoritmos pueden permitir a personas llegar a enormes cantidades de gente", gracias a sus recomendaciones, apunta.



En Francia, HugoDécrypte es una de las cuentas de actualidad más seguidas, que incluso consiguió entrevistar al presidente Emmanuel Macron o a Bill Gates.

Su fundador, el YouTuber Hugo Travers, de 25 años, afirma en una entrevista con la AFP, que sabe "hablar a una generación", una parte de la cual "desconectaba" cuando "seguía la actualidad en los medios más tradicionales".



La popularidad de estas cuentas en las redes, donde "todos los medios de comunicación batallan por nuestra atención", en un contexto de "infoxicación", reside en sus formatos cortos, didácticos, creativos y con un tono más ligero, observa Susana Pérez Soler, profesora de periodismo digital e investigadora en la Universidad Ramon Llull de Barcelona.



La investigadora advierte, sin embargo, que ac2ality es un "resumen" de la actualidad y "no es periodismo", ya que para ello se necesitaría de "un trabajo de investigación, de un trabajo de contrastar fuentes y de comprobar la veracidad de esas fuentes".



Competencia

Los millones de seguidores que suman estas cuentas despiertan, en ocasiones, la envidia de los grandes medios, en constante búsqueda de renovar y ampliar su audiencia.



Pese a que un gran grupo español ya les mostró su interés, ac2ality prefiere mantener por ahora las distancias, ya que según su cofundadora Daniela Álvarez, una de sus claves del éxito es que no están "asociadas a ningún medio de comunicación", ya que los consideran "muy politizados" y con una pesada burocracia interna.



"Lo que importa aquí no son necesariamente los medios que tienes, el grupo, si estás instalado en el medio (...), es lo que aportas", apunta, de su lado, Hugo Travers.



Otros periodistas, que sí trabajan en medios, crean además sus propios contenidos en las redes, como la británica Sophia Smith Galer, que suma más de 130 millones de visualizaciones en su cuenta de TikTok, en la que habla principalmente de salud sexual.



"Soy mi propia redactora jefe" en TikTok y "no tengo que convencer a un editor guardián de por qué una noticia es importante", explica esta periodista de Vice News, de 28 años, que estima que los temas "importantes" para los jóvenes, como los que ella trata, están poco cubiertos en los medios tradicionales.



En algunos casos, sin embargo, los jóvenes de 15 a 30 años sí recurren a los medios clásicos, según apunta Nic Newman. "Cuando tienes que hablar de un tema como Ucrania, muchos jóvenes no quieren que se lo presenten personas de 18 años, sino que quieren las noticias presentadas por gente que está realmente en la zona de guerra y sabe verdaderamente de lo que está hablando", dice.