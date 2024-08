Decenas de miles de muertos en Gaza y un duelo imposible

Todos los días, la palestina Um Omar toma el teléfono y simula que llama a su marido para tranquilizar a su hija de cuatro años que todavía no entiende que su padre haya muerto en la guerra de Gaza. ​

"Agarra mi teléfono y quiere que lo llamemos para contarle el día", cuenta. "He terminado por hacerlo así para no perturbarla", explica Um, que vive en una carpa tras huir de su apartamento con sus tres hijos.

"No sé cómo han pasado los meses", explica la mujer, quien no ha podido vivir el duelo como es "costumbre" en Gaza, ni en el momento del entierro ni después.

Um Omar llora por su marido "tan amable" y recuerda sus "sueños", pero intenta consolarse al considerarse afortunada en comparación con "aquellos que han perdido un familia entera, aquellos que no han podido decir adiós o aquellos que encuentran a sus hijos en pedazos".

Pero aclaró que "no hay piedras o cemento para cubrir las sepulturas".

Muchos no saben cuándo podrán volver al lugar del entierro o si podrán encontrarlo de nuevo.

Gazatíes consultados por AFP no han podido expresar su dolor por una pérdida. Muchos dicen que esperan su propia muerte para reencontrarse con sus seres queridos.

"Lo que más me duele es no haber podido enterrar a mi hijo, no abrazarlo ni despedirme de él", lamentó el hombre de 54 años.