Decenas de tortugas mueren en India, probablemente envenenadas

Un envenenamiento intencional está probablemente en el origen de la muerte de decenas de tortugas en un lago cerca de Bombay, indicaron este domingo a la AFP varios expertos de fauna salvaje.



Los agentes de protección de la naturaleza fueron advertidos del incidente después de que un responsable político local les pidiera investigar sobre un olor nauseabundo en torno al lago Gauripada en Kalyan, a 50 km al este de Bombay.



Suhas Pawar, del grupo de conservación Wild Animal and Reptile Rescue, dijo que 57 tortugas de la especie Trionyx estaban muertas.



Los habitantes probablemente mataron a las tortugas para impedirles comer los pescados de cultivo que ilegalmente tenían en el lago, agregó a la AFP.



Las tortugas Trionix no son particularmente raras pero constituyen una especie amparada por la ley de protección de la vida salvaje.