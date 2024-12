Declaran inocentes a dos latinos tras 17 años presos por un asesinato en Los Ángeles

La Fiscalía del condado de Los Ángeles anunció este lunes la anulación de la condena contra Charlotte Pleytez, detenida cuando estaba embarazada, y Lombardo Palacios, arrestado con apenas quince años de edad, quienes pasaron más de 17 años en prisión por un asesinato que no cometieron.



En una conferencia de prensa el fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, se disculpó hoy “por los años de penurias” que los dos hispanos sufrieron tras ser condenados injustamente a cincuenta años por la muerte a tiros de Héctor Luis Flores el 28 de marzo de 2007.



“Este caso resalta la importancia de no descansar hasta que se haga justicia, revisando incluso los casos pasados ​​con el máximo cuidado para asegurar que se alcance el resultado correcto y justo”, dijo el fiscal recién posesionado.



Los dos hispanos fueron condenados en 2009, después de que testigos oculares reconocerían a Palacios y Pleytez, entonces de 15 y 20 años, respectivamente, como las personas que dispararon a la víctima tras una discusión en un estacionamiento.



La policía había incluido a ambos en una lista de miembros de una pandilla de hispanos, que supuestamente operaban en la zona donde ocurrió el asesinato.



Tras horas de interrogatorio y presión de la policía, Palacios admitió que había cometido el asesinato aunque los detalles no coincidían con el caso, según información citada por Los Angeles Times.



Por su parte, Pleytez, que no conocía al menor, siempre sostuvo su inocencia. La mujer estaba embarazada cuando fue arrestada y dio a luz tras las rejas.



La anulación de la condena se logró a los esfuerzos de California Innocence Advocates, y los abogados Nicolas Tomas y Matt Lombard.



Tomas, que conoció el caso de Palacios desde que estaba en la universidad, presentó la solicitud inicial en 2022 a la Unidad de Revisión de Condenas (CRU, por sus siglas en inglés) establecida por el exfiscal George Gascón.



“Charlotte (Pleytez), Lombardo (Palacios), sus familias y todo el equipo legal están profundamente agradecidos a CRU por haber brindado una plataforma para presentar este caso y por trabajar en colaboración para descubrir las verdades que finalmente liberaron a nuestros clientes”, dijo Tomas en el comunicado.



Por su parte Lombard manifestó que “nos resistimos a decir que se ha hecho justicia, porque las injusticias que nuestros clientes han sufrido durante casi dos décadas son insondables”.