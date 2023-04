Decorar coches con animes gana adeptos en Japón

El coche de Yosuke Takahata no es convencional: su carrocería está decorada con dibujos de una chica voluptuosa y larga melena, un personaje de anime. Esta práctica, antes considerada avergonzante, gana adeptos en Japón.



Este vendedor de autos de 31 años forma parte de una comunidad masculina de japoneses que puede gastarse el equivalente a varios miles de dólares para personalizar sus vehículos con imágenes de sus cómics favoritos.



Estos coches, motocicletas o caravanas se llaman "itasha", una palabra que puede traducirse aproximadamente como "coche avergonzante" y que refleja la pobre reputación de esta moda que nació en el país en los años 2000.



Pero las mentalidades han evolucionado y los anime, el manga o los videojuegos, antaño consideradas como subculturas, gozan ahora de mayor reconocimiento en la sociedad japonesa.



Para decorar su lujoso Jaguar XJ, Takahata se decantó por Daiwa Scarlet, un personaje de la franquicia "Uma Musume Pretty Derby", en la que caballos de carreras se convierten en esbeltas chicas.



"Es el personaje que me gusta y eso es todo lo que importa", dice Takahata, quien afirma que si se preocupara por los chismes, "no podría conducir a ninguna parte".