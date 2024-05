Demócratas festejan, Biden pide derrotar al magnate en las urnas

Trump fue declarado culpable el jueves d e los 34 cargos de delitos graves en su juicio criminal por dinero secreto . Fue la primera vez que un ex presidente de Estados Unidos fue juzgado o condenado en un caso penal, y fue la primera de las cuatro acusaciones de Trump en llegar a juicio. La Casa Blanca dijo este jueves que respeta el “Estado de derecho” luego de que Donald Trump se convirtiese en el primer expresidente de Estados Unidos en ser hallado culpable en un proceso penal. “Respetamos el Estado de derecho, y no tenemos ningún comentario adicional ”, afirmó Ian Sams, un vocero de la Casa Blanca, en un comunicado difundido por AFP.

Sin embargo, esta condena no afectaría la capacidad legal de Trump para postularse para presidente, ya que la Constitución no prohíbe a los delincuentes postularse para cargos públicos, reportó Infobae. Por eso, Joe Biden aprovechó la oportunidad para llamar a los estadounidenses a votar. “Sólo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas. Done a nuestra campaña hoy:”, publicó en la red social X.