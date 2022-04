Denzel Washington habla públicamente sobre la bofetada de Will Smith: "¿Quiénes somos nosotros para condenar?

Escucha esta nota aquí

Tras consolar a Will Smith después de que éste abofeteara a Chris Rock en los Óscar, Denzel Washington habló públicamente sobre su interacción con Smith y lo que sucedió después de la entrega de premios.

Washington asistió a la cumbre de liderazgo del autor y obispo T.D. Jakes este sábado por la mañana, donde, después de hablar sobre la fe y su carrera como actor, fue preguntado sobre la bofetada.

"Bueno, hay un dicho: 'Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal'. El diablo dice: 'Oh no, déjalo en paz, es mi favorito'. Por el contrario, cuando el diablo se acerca a ti, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por la razón que sea, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche", dijo Washington en el video del intercambio publicado en la cuenta verificada de Twitter de Jakes.

"Cuidado, en tu momento más alto, es cuando el diablo viene por ti"

La estrella reconoció que al presenciar el enfado con el que Will Smith golpeó a Chris Rock no pudo cruzarse de brazos y por eso se levantó inmediatamente de su asiento para intentar mediar en la situación. "No había forma de que me quedara ahí sentado. Yo no soy así", mencionó.

Sin embargo, el también nominado al Oscar por The Tragedy of Macbeth confesó que minutos antes de que comenzara la ceremonia compartió con Will una frase que bien podría considerarse premonitoria. "Cuidado, en tu momento más alto, es cuando el diablo viene a por ti", le dijo.

Denzel Washington reza junto a Will Smith

Washington dijo en el debate del sábado que, durante las pausas publicitarias de los Óscar, él habló y rezó con Smith, junto con Tyler Perry y el publicista de Smith.

"Afortunadamente había gente allí. No solo yo, sino otros. Tyler Perry vino inmediatamente allí conmigo", aseguró.

Washington no quiso decir de qué hablaron o rezaron los tres hombres después del incidente.

¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los pormenores de la situación, pero sé que la única solución era la oración, tal y como yo lo veo", dijo Washington el sábado.