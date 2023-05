DeSantis en Iowa, una gira con visos de campaña presidencial

En el evento, DeSantis se permitió apenas alguna alusión velada a Trump, por ejemplo al decir que "gobernar no se trata de entretener al público".



"Gobernar no se trata de construir una marca o hablar en las redes sociales y resaltar virtudes", dijo.



"En última instancia, se trata de ganar y producir resultados", subrayó.



Trump, sin embargo, no se anda con rodeos al hablar de DeSantis, a quien ha dirigido burlas y críticas.



Aunque agobiado por graves problemas legales, Trump conserva una influencia indiscutible sobre el Partido Republicano.



Fue acusado en abril de 34 cargos por delitos graves por su papel en el pago de dinero en negro durante su campaña presidencial de 2016 para comprar el silencio de una estrella porno con la que habría tenido una relación íntima, y esta semana fue declarado responsable de una agresión sexual en 1996.



Pero en el Sioux Center muchos no parecían considerar eso un problema. Por el contrario, la mayoría de las personas consultadas por AFP en el evento estimaron que los cargos eran parte de una "cacería de brujas", como le gusta decir al multimillonario.



Sin embargo, no todos los republicanos lo quieren de vuelta en la Casa Blanca.



"Preferiría a Ron DeSantis que a Trump", sostuvo Craig Hoftyzer, de 47 años, presente en el mitin, pero no por los problemas de Trump con la justicia, sino por su edad.



DeSantis tiene 44 años, mientras que Trump tiene 76.



"Estoy cansado de Trump", dijo por su parte Carl Clevelend, un jubilado de 72 años que opinó que el magnate "simplemente no puede controlar su boca".



Algunos perciben a DeSantis como un hombre al que le falta carisma y experiencia en el escenario nacional, pero sus seguidores ven esto como una ventaja sobre el expresidente.



"Trump es carismático, pero por ello también un poco dramático", opinó Dustin Rodger, de 40 años.



"DeSantis apoya muchas de las mismas políticas, pero también es más refinado. Da la impresión de ser más educado", dijo.



Rodger, que lucía una gorra de DeSantis, estaba tan entusiasmado por escuchar hablar al gobernador que trajo a varios amigos para convencerlos antes de las elecciones, una misión exitosa, según él.



Pero antes de que puedan darle su voto a DeSantis, el gobernador debe oficializar su candidatura presidencial, algo sobre lo que evitó pronunciarse y que aún podría tomar algunas semanas.

Lea también Dw Volodimir Zelenski recibe el Premio Carlomagno en Aquisgrán El presidente de Ucrania calificó como “un gran honor” que él y el pueblo de Ucrania fueran galardonados. Otros dirigentes europeos ensalzaron el rol de Zelenski en la defensa de los valores europeos.