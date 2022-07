Desaprobación al presidente de Perú sube al 74%, a días de su primer año de gobierno

A once días de cumplir su primer año de gobierno, la desaprobación de la gestión del presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, subió al 74%, cuatro puntos más que en junio, la segunda más alta de su gestión.



Apenas un 20% de los peruanos aprueba la gestión de Castillo, según el sondeo de la firma Ipsos divulgado por el diario El Comercio. Un 6% no respondió.



La desaprobación del mandatario había alcanzado un 76% en abril, su nivel más elevado desde que llegó al poder el 28 de julio de 2021. "La desaprobación al Gobierno se da en todos los aspectos evaluados especialmente por su mal desempeño frente a la inflación, la delincuencia y la pobreza", dijo el presidente de Ipsos, Alfredo Torres.



"Sin duda también afectan a Castillo las serias investigaciones que lo involucran en casos de corrupción", agregó.



La fiscalía investiga al mandatario por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.



Sin embargo, no puede llevarlo ante los tribunales pues tiene inmunidad como jefe de Estado. Su mandato concluye en 2026.



Según la encuesta, "Castillo cumplirá su primer año de gestión siendo rechazado por aproximadamente tres de cada cuatro peruanos".



El Congreso, que ha buscado en vano en dos ocasiones destituir a Castillo, tampoco saca buena nota en la encuesta, pues el "79% de los peruanos (lo) desaprueba", 5 puntos más que al mandatario, y solo el "14% lo aprueba", según Ipsos.



"La principal razón de desaprobación a los parlamentarios es que la mayoría percibe que solo les importan sus intereses personales", explicó Torres.



Castillo es un maestro rural de 52 años que ganó inesperadamente en junio de 2021 las elecciones al frente de un pequeño partido de corte marxista-leninista con el 50,12% de los votos, en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori.



El sondeo tiene un margen de error del 2,8% y consultó a 1.243 personas mayores de edad en varias ciudades de Perú, del 14 al 15 de julio.