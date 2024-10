Descubren en Brasil un reptil que puede aportar pistas del origen de los dinosaurios

El fósil, de la especie Gondwanax paraisensis, fue descubierto en una roca en Paraíso do Sul, en el estado de Río Grande do Sul (sur), y donado al Centro de Apoyo a la Investigación Paleontológica en enero de 2024, según informó la Universidad Federal de Santa María en un comunicado.



Se trata de uno de los esqueletos más antiguos de este linaje y, a partir de la reconstrucción de la especie, se estima que el reptil habría alcanzado alrededor de un metro de longitud.



Como no se recuperaron dientes ni elementos craneales, no fue posible precisar sus hábitos alimentarios, aunque se puede inferir que fue herbívoro u omnívoro como la mayoría de los animales relacionados con él.



Algunos investigadores creen que estos animales, recientemente descubiertos y clasificados dentro del grupo de los silesáuridos, pueden haber sido precursores muy cercanos de los dinosaurios, mientras que otros sugieren que, más que precursores, eran verdaderos dinosaurios.



El debate nace porque los silesáuridos tienen características propias de los dinosaurios, pero también contienen algunas que todavía son consideradas bastante más primitivas.



Para la Universidad, este hallazgo "resalta la importancia de Brasil en el escenario internacional del estudio del origen de los dinosaurios" y además revela "detalles hasta ahora desconocidos" de los ecosistemas terrestres durante la Era Mesozoica".



En 2021, la región de Río Grande do Sul fue reconocida como la tierra de los dinosaurios más antiguos del mundo por el Libro Guinness de los Récords, ya que allí se descubrieron cristales de zircón, un mineral que data de hace más de 230 millones de años. EFE



