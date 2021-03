Desgarrador video de agonía de George Floyd abre juicio sobre su asesinato en EEUU

Escucha esta nota aquí

El estremecedor video de la agonía de George Floyd bajo la rodilla de un policía en Minneapolis centró el lunes la apertura de los argumentos en el juicio por una muerte que sacudió a Estados Unidos.



La fiscalía procuró demostrar que el policía blanco Derek Chauvin no tuvo justificación alguna para su maniobra de nueve minutos que acabó asfixiando al afroestadounidense Floyd, a quien había detenido por un delito menor.



La defensa de Chauvin alegó que puede probar que Floyd estaba drogado, lo que forzó a los agentes a ser rudos, y que su muerte fue causada más por las drogas y sus problemas de salud, que por la asfixia.



"Nueve minutos y 29 segundos. Eso es lo que duró", dijo el fiscal Jerry Blackwell, sobre el tiempo que Chauvin pasó con su rodilla sobre el cuello de Floyd en mayo del año pasado.



El jurado pudo escuchar a Floyd, esposado y presionado contra el pavimento, jadeando de asfixia mientras los transeúntes pedían al agente que aflojara su maniobra.



"No puedo respirar", suplicaba Floyd, antes de perder el conocimiento.



Con 19 años en la policía, Chauvin está acusado de asesinato y homicidio culposo y enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave: asesinato en segundo grado. Se espera el veredicto para finales de abril o principios de mayo.



El video de la muerte de Floyd, grabado y transmitido en directo en las redes sociales por un transeúnte, provocó protestas antirracistas y disturbios por los abusos policiales contra los afroamericanos en todo Estados Unidos e incluso otros países.



El presidente Joe Biden "ciertamente estará observando de cerca, como lo harán los estadounidenses de todo el país", afirmó su portavoz, Jen Psaki, al mencionar la "herida" que este caso dejó en el país.



"Fuerza excesiva e irracional"



Blackwell dijo en su argumentación que el exagente de 45 años no siguió los procedimientos policiales y actuó de forma insensible al seguir presionando el cuerpo inmóvil de Floyd.



"Derek Chauvin traicionó su placa policial cuando usó una fuerza excesiva e irracional sobre el cuerpo del señor George Floyd", dijo Blackwell.



"Le puso las rodillas en el cuello y en la espalda, machacándolo y aplastándolo, hasta que el aliento -no, señoras y señores, hasta que la propia vida- le fue arrancada", continuó.



El abogado de Chauvin, Eric Nelson, dijo al jurado que Floyd estaba bajo la influencia de las drogas en el momento de su detención y se resistió a ser detenido.



"Derek Chauvin hizo exactamente lo que le habían entrenado para hacer", afirmó Nelson.



"La evidencia mostrará que Floyd murió de arritmia cardíaca a causa de hipertensión, su enfermedad coronaria, la ingestión de metanfetaminas y fentanilo y la adrenalina que fluyó en su cuerpo. Todo eso comprometió aún más partes del cuerpo que ya estaban comprometidas", dijo.



Instó al jurado a ignorar la política y los movimientos sociales que rodean el caso.



"No hay ninguna causa política o social en esta sala", añadió.



El juicio de Chauvin, transmitido en directo, se ha convertido en el centro de atención para el movimiento Black Lives Matter (las vidas de los negros importan) y una prueba sobre el ejercicio de la justicia en el ámbito policial.



El abogado y los miembros de la familia Floyd se arrodillaron durante el tiempo que se vio en el vídeo a Chauvin con la rodilla sobre el cuello de Floyd.



- "Pensé que la imagen se había congelado" -



Blackwell dejó claro que no pretendía juzgar a todos los policías, sino sólo a Chauvin.



Ben Crump, un abogado especialista en derechos civiles y que representa a la familia de la víctima, dijo que el abogado defensor de Chauvin "va a tratar de asesinar el carácter de George Floyd".



"Pero este es el juicio de Derek Chauvin, vamos a ver su historial", dijo. "Los hechos son simples. Lo que mató a George Floyd fue una sobredosis de fuerza excesiva".



Para demostrar que la actitud del agente estuvo fuera de lugar, la parte acusadora llamó como primer testigo a la telefonista que envió a los policías adonde se encontraba Floyd.



Jena Scurry dijo que los vio en una cámara de vigilancia mientras atendía otras llamadas. "Pensé que la imagen se había congelado" porque estuvieron muy quietos durante mucho tiempo, "mi instinto me dijo que algo andaba mal", dijo.



Entonces, decidió llamar a un agente de policía para denunciar el incidente.



El juicio se celebra en una sala de Minneapolis fuertemente vigilada. Se espera que el proceso dure aproximadamente un mes.



El jurado de 14 miembros es racialmente mixto: seis mujeres blancas, tres hombres negros, dos hombres blancos, dos mujeres mestizas y una mujer negra.



Los policías rara vez son condenados en Estados Unidos y la sentencia por cualquiera de los cargos contra Chauvin requerirá que el jurado emita un veredicto unánime.