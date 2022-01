Despiden a dos policías por ignorar un robo para ir a cazar pokemones

Escucha esta nota aquí

Dos policías de Los Ángeles fueron despedidos por ignorar un pedido de refuerzos para atender un robo en un centro comercial de California, y preferir ir a cazar pokémones.



Los oficiales Luis Lozano y Eric Mitchell desestimaron los llamados provenientes de patrullas que intentaban controlar un robo en una tienda, para ir a buscar dos figuras virtuales del videojuego Pokémon Go, de acuerdo con documentos judiciales que fueron divulgados la semana pasada.



El sistema de comunicaciones de la patrulla grabó las conversaciones de ambos oficiales en las cuales comentaban la repentina aparición de un "Snorlax" - personaje virtual del universo Pokémon y que es difícil de capturar.



"Por aproximadamente otros 20 minutos el sistema de grabación captó a los demandantes discutiendo Pokémon mientras manejaban hacia diferentes lugares donde las criaturas virtuales les aparecían en sus dispositivos móviles", señala el documento.



"Mientras iban hacia la ubicación del Snorlax, el oficial Mitchell le advierte al oficial Lozano que 'un Togetic acaba de aparecer'", agrega.



Los policías capturaron el Snorlax y siguieron atrás de la otra criatura virtual. "Esta cosa me está venciendo", dijo Mitchell refiriéndose al "Togetic", de acuerdo con los documentos.



El incidente ocurrió en abril de 2017. Los oficiales fueron acusados de mala conducta por, entre otros, no haber atendido el llamado de apoyo, jugar Pokémon Go en la patrulla, y haber dado declaraciones erróneas sobre el caso.



Los policías reconocieron haber ignorado el llamado por refuerzos pero negaron que estaban jugando Pokémon Go. Argumentaron, en cambio, que estaban apenas discutiendo el juego y desafiaron a la ciudad de Los Ángeles por el despido. El tribunal de apelaciones refutó sus explicaciones y respaldó la decisión.



Pokémon Go consiste en ubicar y capturar criaturas de este universo que aparecen virtualmente en lugares reales, visibles sólo a través de celulares. El videojuego causó sensación a mediados de la década de 2010, lanzando a millones de personas, teléfono en mano, a la caza de figuras fantásticas.



La popularidad del juego fue tal que los cazadores de pokémones fueron culpados por accidentes de tránsito, y hasta un cruce ilegal de fronteras.



