Despiden a profesora argentina por afirmar a sus alumnos que el "Covid-19 no existe"

En el peor momento de la crisis sanitaria que vive Argentina a causa del Covid-19 la docente, Rosa Emperatriz Razuri, encendió la polémica en el vecino país tras decirle a sus alumnos que el coronavirus no existe y que la gente se está muriendo de neumonía.

El comentario lo hizo en una clase vía zoom, que fue grabada y replicada en las redes sociales. La educadora de la materia Formación Ética y Ciudadana, de la Escuela Industrial Nº 7 de la ciudad de Las Heras, incluso se enfrentó a las madres de los estudiantes por sus afirmaciones.

“Señora, usted no puede decirle a mi hijo que el Covid-19 no existe, no puede hacerlo”, le responde una mamá. Segundos después, se escucha la voz de otra mujer que se presenta como Lorena Sánchez y cuenta que su madre falleció hace 20 días de coronavirus. “Estamos pasando por un momento muy feo todos”, le dijo Sánchez.

“Le respondo porque usted se ha dirigido a mí con respeto, no como las otras madres atrevidas. Quiero decirle que no se mueren de ningún Covid-19 porque el Covid-19 no existe, yo tengo a mi hermano médico científico y es el que me informa”, respondió la maestra a una de las madres.

Durante la explicación a las madres la docente insistió afirmando que “la gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan del Covid-19 que no existe, entonces la gente se está muriendo”, añadió.

Tras enterarse y ver el video las autoridades educativas decidieron separarla del cargo.

Argentina es uno de los países más afectado en el mundo por la pandemia. Hasta el momento se han reportado 3.884.447 de casos positivos y 79.873 personas han muertos a causa del Covid-19.

