Despiden en EEUU a profesor de un secundario que pidió a sus alumnos redactar su obituario

Un profesor de psicología estadounidense perdió su trabajo tras dar a sus estudiantes de secundaria un tema de escritura muy particular: "Hoy fue el último día de tu vida, escribe tu obituario".



Jeffrey Keene, de 63 años, explicó en Facebook que quería vincular su curso con un ejercicio destinado a preparar a los estudiantes a la posibilidad de una intrusión de una persona armada en su escuela secundaria, ubicada en los alredores de Orlando, Florida.



El docente pidió a sus alumnos que escribieran sus "impresiones" relacionadas con este simulacro y que pensaran en las causas de la repetición de las matanzas en Estados Unidos, sus posibles soluciones y que imaginaran su biografía post-mortem.



Una pequeña nota especificaba: "Gracias por darte cuenta (...) de que no se trata en absoluto de molestarte".



El martes Keene fue despedido. En un comunicado de prensa, reproducido por los medios estadounidenses, las autoridades escolares lo acusan de haber dado un "deber inapropiado" a sus alumnos.



El docente se defendió en los canales de televisión locales.



"No fue para asustarlos o hacerles pensar que iban a morir, sino para ayudarlos a comprender lo que es importante en sus vidas", dijo en NBC.



"Estaba hablando con los estudiantes sobre el mundo en el que viven, sobre armas, tiradores...", señaló en Fox 5, tras declararse "estupefacto" por su despido.



Las armas de fuego fueron la principal causa de muerte de menores estadounidenses en 2020, con 4.368 decesos, por delante de los accidentes automovilísticos y las sobredosis de drogas, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC).



Las matanzas en escuelas y liceos representan solo una pequeña porción de ese total, pero son particularmente chocantes.



En tiempos recientes, Estados Unidos se vio conmocionado por las masacres registradas en una escuela de Sandy Hook, Connecticut (20 niños asesinados, en 2012), y en Uvalde, Texas (19 niños y dos profesores muertos, en mayo de 2022).



Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos continúan muy apegados al derecho a portar un arma y no quieren oír hablar de reformas en ese plano.



Dos legisladores del estado de Tennessee (sur) acaban de ser expulsados del parlamento local tras sumarse a manifestantes que reclamaban, en el recinto, mayores regulaciones sobre las armas de fuego, luego de una masacre en una escuela primaria en Nashville.