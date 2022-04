"Destapar" a Twitter: todo lo que hay que saber sobre la oferta de Elon Musk para adquirir la red social

Escucha esta nota aquí

El multimillonario sudafricano Elon Musk, consejero delegado de Tesla, se ha ofrecido a comprar Twitter en su totalidad, afirmando que la plataforma de medios sociales "necesita ser transformada" desde su perspectiva de absolutista de la libertad de expresión.

Twitter Inc. dijo en una presentación regulatoria este jueves que Musk, actualmente el mayor accionista individual de la compañía, ha propuesto comprar las acciones restantes de Twitter que aún no posee a 54,20 dólares por acción, una oferta por valor de más de 43.000 millones de dólares (cerca de 40.000 millones de euros).

Musk, aunque no dio detalles sobre la financiación, calificó ese precio como su mejor y última oferta, y amenazó en caso de rechazo, con "reexaminar su posición de accionista" en el seno de la red social. La oferta no es vinculante y está sujeta a la financiación y a otras condiciones.

Elon Musk: "Plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo"

"He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione", dijo Musk en la presentación.

"Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada".

"Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo destaparé", afirmó.

Las acciones de Twitter subieron a 47,83 dólares, un 4,3% más, pero muy por debajo del precio de la oferta de Musk, una señal de que algunos inversores dudan de que el acuerdo vaya a salir adelante. Las acciones siguen estando por debajo de su máximo de 52 semanas de unos 73 dólares.

Twitter dijo que ha recibido la oferta de Musk y que decidirá si es en el mejor interés de los accionistas aceptarla o continuar operando como una empresa que cotiza en bolsa.

Príncipe saudí rechaza oferta de Musk

Horas después del anuncio de Musk, el príncipe saudí Al Waleed bin Talal afirmó que, como uno de los principales accionistas de Twitter, rechaza la oferta de Musk. "No creo que la oferta propuesta por Elon Musk (54,20 dólares por acción) se acerque al valor intrínseco de Twitter dadas sus perspectivas de crecimiento", dijo el príncipe en su cuenta oficial de Twitter.

"Siendo uno de los mayores accionistas a largo plazo de Twitter, Kingdom Holding Company (KHC) y yo rechazamos esta oferta", afirmó en la publicación.

Según el analista Daniel Ives, de Wedbush, "este culebrón terminará con Musk siendo dueño de Twitter después de esta agresiva adquisición hostil de la compañía". Ives cree que será difícil que se presente algún otro postor o consorcio y dijo que el consejo de administración de Twitter probablemente se verá obligado a aceptar la oferta de Musk o a iniciar un proceso para vender la empresa.

Musk ha revelado en documentos regulatorios durante las últimas semanas que ha estado comprando acciones en tandas casi diarias desde el 31 de enero, terminando con una participación de alrededor del 9 %. Solo el conjunto de fondos de inversión y ETF de Vanguard Group controla más acciones de Twitter.

¿Castigo a Musk por perjudicar a otros inversores?

Una demanda presentada el martes en un tribunal federal de Nueva York alegó que Musk retrasó ilegalmente la divulgación de su participación en la empresa de medios sociales para poder comprar más acciones a precios más bajos.

La Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. podría castigar a Musk por perjudicar a otros inversores al tardar demasiado en revelar su compra de acciones de Twitter, pero es poco probable que haga algo para detener una adquisición, dijo Chester Spatt, execonomista jefe de la SEC.

"Esto va a desarrollarse con razonable rapidez", dijo Spatt, ahora profesor de finanzas en la Universidad Carnegie Mellon. La SEC, dijo, "interviene a posteriori en la mayoría de los casos".

El multimillonario ha sido un crítico declarado de Twitter, sobre todo por su creencia de que no cumple los principios de la libertad de expresión.

La plataforma de medios sociales ha enfadado a los seguidores de Donald Trump y otras figuras políticas de extrema derecha a quienes se les han suspendido sus cuentas por violar sus normas de contenido sobre violencia, odio o desinformación perjudicial.

Musk se ha descrito a sí mismo como un "absolutista de la libertad de expresión", pero también es conocido por bloquear a otros usuarios de Twitter que le cuestionan o no están de acuerdo con él.

Después de que Musk anunciara su participación, Twitter le ofreció rápidamente un puesto en su consejo de administración con la condición de que no poseyera más del 14,9 % de las acciones en circulación de la empresa, según un informe.

Pero la compañía dijo cinco días después que había rechazado la oferta. La decisión coincidió con un aluvión de tuits, ahora borrados y no siempre serios, de Musk en los que proponía cambios importantes en la empresa, como abandonar los anuncios –su principal fuente de ingresos– y transformar su sede de San Francisco en un refugio para personas sin hogar.

Twitter: "Desconectar el ruido y concentrarse en el trabajo"

El cambio de rumbo llevó al director ejecutivo, Parag Agrawal, a advertir a los empleados a principios de esta semana de que "habrá distracciones en el futuro" y que "hay que desconectar el ruido y concentrarse en el trabajo".

A Twitter no le ha ido tan bien como a sus rivales de las redes sociales y perdió dinero el año pasado. La empresa registró una pérdida neta de 221 millones de dólares en 2021, en gran parte vinculada a la resolución de una demanda de los accionistas que afirmaban que la empresa había engañado a los inversores sobre el crecimiento de su base de usuarios y el grado de interacción de éstos con su plataforma.

Su cofundador Jack Dorsey dimitió como consejero delegado a finales de noviembre y fue sustituido por Agrawal.

Musk, prolífico tuitero

Los más de 81 millones de seguidores de Musk en Twitter lo convierten en una de las figuras más populares de la plataforma, rivalizando con estrellas del pop como Ariana Grande y Lady Gaga. Pero su prolífico tuiteo le ha metido a veces en problemas con la SEC y otros.

Musk y Tesla acordaron en 2018 el pago de 40 millones de dólares en multas civiles y que Musk hiciera aprobar sus tuits por un abogado corporativo después de que tuiteara que tenía el dinero para llevar a Tesla a la bolsa a 420 dólares por acción. Eso no ocurrió, pero el tuit hizo que el precio de las acciones de Tesla se disparara. El último problema de Musk con la SEC podría ser su retraso en notificar a los reguladores su creciente participación en Twitter.

Tanto sus comentarios de 2018 sobre llevar a Tesla a la bolsa a 420 dólares por acción como su última oferta de llevar a Twitter a 54,20 dólares por acción parecían hacer referencia en broma al número 420, una referencia en argot a la marihuana.

"Supongo que es libre de poner el precio que quiera", dijo Spatt. "Se podría argumentar que está tratando de señalar con el dedo a la SEC. Es difícil ver qué puede hacer la comisión al respecto. Pero creo que su violación del requisito de divulgación de 10 días es sustantiva".