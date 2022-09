Detienen en Argentina a pareja del atacante de Kirchner

La joven de 23 años había dado una entrevista a la televisión en la que refirió que convivía con Sabag Montiel desde hacía un mes y que no sabía que tuviese armas y que tampoco le había hablado de Kirchner.



"La verdad, no recuerdo menciones a la vicepresidenta. Se quejaba del dólar y la economía, como todos", declaró a la cadena Telefe.



Horas antes, Gregorio Dalbón, abogado de Kirchner, había señalado que el hombre que atacó a la vicepresidenta "no actuó solo".



El abogado había señalado que, según sus propias indagaciones, hubo eventos preparatorios y que otras personas estaban enteradas de las intenciones del atacante.



Kirchner, de 69 años, resultó indemne de un ataque con un arma de fuego, que pese a ser gatillada dos veces no se disparó, el jueves por la noche cuando saludaba a un grupo de seguidores que la esperaba a las puertas de su casa en Buenos Aires.



Sabag Montiel, de 35 años, está imputado por el delito de intento de homicidio agravado y hasta ahora se ha negado a declarar ante la justicia.



El hombre, nacido en Brasil de madre argentina y padre chileno, había sido apresado el 17 de marzo de 2021 por portación de arma blanca pero luego la causa se cerró. Lleva un símbolo nazi tatuado en el codo.



"Puedo adelantar que hay más personas implicadas", insistió Dalbón, al precisar que "no son personas públicas, son como era este chico".



El abogado criticó además este domingo que el teléfono celular del atacante sufriera, ya en manos de los investigadores, un daño que aparentemente impide acceder a la información que contenía.



"Es increíble que se equivoquen y se pierdan datos tan importantes como los que surgen del teléfono de un asesino en esta causa", dijo el abogado, al anunciar que iniciará otra causa por negligencia.