Dime a quién votas y te diré si me gustas: las app de citas se politizan en Brasil

"Por favor dime que no eres de izquierda, eres demasiado bonita para serlo". Pero Vivian es lulista, por lo que su flirteo en Tinder está condenado al fracaso, una muestra de cómo la polarización caló en lo más íntimo en este año electoral en Brasil.



Mientras el gigante latinoamericano se encamina hacia la segunda vuelta de las presidenciales el 30 de octubre entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, la orientación política se convirtió en arma de seducción o de descarte en las aplicaciones de citas como Tinder, Bumble, Happn y Grindr.



"Soy de izquierda, preguntaré por quién votas; es importante que pensemos parecido", advierte en su perfil de Bumble Gabriela S., una psicóloga de Sao Paulo de 25 años, que prefiere mantener su apellido bajo reserva.



"No tiene sentido relacionarme con personas de derecha", sentencia Gabriela, que no está dispuesta ni a tomarse una cerveza con quienes asocia por ejemplo al racismo o al desprecio hacia la comunidad homosexual.



"Me gusta disfrutar del mar, mientras siga sin ser privatizado por Paulo Guedes", se presenta con ironía Nené, un programador de 36 años, aludiendo en Bumble a la política del liberal ministro de Economía de Bolsonaro.



El peso del voto es tal que el filtro político es el "más usado por los brasileños", dice Javier Tuiran, director de comunicaciones de Bumble para América Latina.



El empleo de esta herramienta "incluso aumentó en los meses previos" a la primera vuelta celebrada el 2 de octubre, en la que el exmandatario Lula se impuso con 48% de los votos, frente al 43% para el presidente, explica Tuiran.



¿Los opuestos se atraen?