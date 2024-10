Diosdado Cabello asegura que la única negociación es que los "fascistas" se entreguen

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que "la única negociación que puede haber es que los terroristas y los fascistas" -como el oficialismo suele llamar a líderes y seguidores de la oposición mayoritaria- "se quieran entregar", porque, de lo contrario, los van "a buscar".



"La única negociación que puede haber es que los terroristas y los fascistas se quieran entregar, porque, si no, los vamos a buscar. Es la única negociación, no hay otra", insistió Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV.



El ministro dijo esto luego de referir una declaración de John Bolton -exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump en la Casa Blanca (2018-2019)-, quien expresó, en una entrevista con EFE, que "la única negociación" que Estados Unidos debe hacer con el mandatario Nicolás Maduro es "sobre qué quiere almorzar en el avión que lo lleve a Cuba".



Cabello, también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), aseguró que Bolton es de "la oposición que está afuera de Venezuela" y tuvo "el poder con un Gobierno que quiso invadir" al país caribeño.



Asimismo, el funcionario dijo que el oficialismo "no" está "hablando" con la líder opositora María Corina Machado, quien recientemente llamó al Gobierno a acordar los "términos de una negociación seria" para una "transición" de cara al 10 de enero, cuando comienza el próximo período presidencial.



"No tenemos nada de qué hablar con la señora María Corina, a menos que quiera entregarse", agregó.



El pasado julio, Cabello, quien entonces no era ministro, amenazó a miembros de la oposición mayoritaria, entre ellos al candidato presidencial de este sector, Edmundo González Urrutia, y a Machado, con que los van "a joder", luego de que ambos rechazaran la victoria otorgada por el ente electoral a Maduro en los comicios celebrados el día 28 de ese mes.



La mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- señala ese resultado oficial como "fraudulento", a la vez que reivindica el triunfo, por un amplio margen, de González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de septiembre.



Según el partido Vente Venezuela, liderado por Machado, 159 políticos antichavistas y activistas están hoy detenidos, buena parte de ellos cercanos colaboradores de la exdiputada y de González Urrutia