Diosdado Cabello votó en Monagas: «En las elecciones se gana o se pierde»

Cabello cuestionó que, según él, algunos dirigentes de oposición no hayan manifestado que respetarán los resultados que sean emitidos en los boletines oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una indirecta contra los candidatos Edmundo González Urrutia , abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y Enrique Márquez de Centrados.

“Nosotros los invitamos para que entiendan, hay quienes decían en un principio que no iban a una elección. Ahora van, pero aún no han dicho si reconocerán o no los resultados de los comicios”, señaló.