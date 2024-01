Director ejecutivo de Google anuncia más despidos

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, advirtió a los empleados que se avecinan despidos en la compañía, que apunta a nuevas prioridades, sobre todo la inteligencia artificial.



"Estas eliminaciones de funciones no son de la escala de las reducciones (de puestos) del año pasado, y no afectarán a todos los equipos. Pero sé que es muy difícil ver a colegas y equipos afectados", dijo Pichai en un correo electrónico a los empleados al que accedió el jueves la AFP.



"Muchos de estos cambios ya han sido anunciados, aunque, para ser sinceros, algunos equipos continuarán tomando decisiones específicas de asignación de recursos durante todo el año cuando sea necesario, y algunos roles pueden verse afectados", añadió.



Google despidió a unas 12.000 personas en esta misma época el año pasado, alrededor del 6% de su fuerza laboral de entonces, ante el aumento de la inflación y de las tasas de interés.



La compañía confirmó el martes la supresión de "unos cientos" de puestos de su equipo de publicidad global, en medio de un impulso para utilizar en mayor medida la inteligencia artificial.



Los recortes de empleo en su equipo de ventas para "grandes clientes" tienen como objetivo dar un mejor soporte a las pequeñas y medianas empresas que anuncian en la plataforma de Google, según señaló el gigante de Internet.



El miércoles, la compañía despidió a unos 100 empleados en su división de YouTube, según confirmó a TechCrunch.



De acuerdo al New York Times, los trabajadores de YouTube tienen dos meses para encontrar nuevos puestos dentro de la empresa antes de que sus despidos entren en vigor.



Desde principios de 2024, el titán tecnológico Amazon también ha recortado varios cientos de puestos de trabajo en sus unidades de entretenimiento Twitch, Prime Video y Amazon MGM Studios.



Desde finales de 2022, los gigantes tecnológicos estadounidenses han sacrificado decenas de miles de empleos, en una ola de despidos sin precedentes tras la pandemia de Covid-19, cuando multiplicaron contrataciones en medio del encierro.



Meta, propietario de Facebook, despidió a más de 20.000 trabajadores en el período, en lo que llamó el "año de la eficiencia", mientras Amazon dejó sin empleo a unas 27.000 personas.