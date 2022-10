Directora gerente del FMI pide al Reino Unido políticas "coherentes y consistentes"

"Discutimos la importancia de la coherencia de las políticas y la comunicación clara para que, en este entorno de inquietud, no haya razones para más nerviosismo", afirmó.

"Nuestro mensaje para todos, no solo para el Reino Unido, para todos en este momento: la política fiscal no debe socavar la política monetaria", enfatizó Georgieva. "Así que no prolonguen el dolor y asegúrense de que las medidas sean coherentes y consistentes", añadió.